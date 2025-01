Federico Sturzenegger marcó la diferencia «fundamental» entre los gobiernos de Javier Milei y Mauricio Macri

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó las diferencias entre el presidente Javier Milei y Mauricio Macri, quien gobernó entre 2015 y 2019. El dirigente formó parte de ambos equipos de gobierno y conoce al detalle a cada uno de ellos, por lo que los diferenció e inclinó la balanza en favor del libertario.

«¿Qué comparación haces vos que trabajaste en el gobierno de Mauricio Macri, entre los dos gobiernos, ¿qué me podés decir? ¿Cuáles son las diferencias más fundamentales?», le preguntó el Gordo Dan en una entrevista realizada para Carajo, su canal de streaming. El propio influencer de La Libertad Avanza compartió este avance en sus redes sociales sobre la entrevista completa que se publicará este martes.

A esta consulta, Federico Sturzenegger respondió: «Que hemos encontrado un presidente, los argentinos han elegido a un presidente que está dispuesto a ejecutar«, aseguró el ministro de manera breve. Sin embargo, esto es solo un adelanto de lo que será un diálogo más extenso entre las partes, algo similar a lo que hizo Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, la semana pasada.

Federico Sturzenegger en el Gobierno de Macri

Entre 2015 y 2018, Federico Sturzenegger fue presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y tuvo un inicio de gestión destacado. De hecho, fue una de las personas de mayor confianza para el mandatario, quien le hacía muchas consultas acerca del tipo cambiario y de qué medidas implementar para un avance inflacionario, además de ser parte de las negociaciones en el préstamo del FMI.

Si bien en su gestión acumuló reservas y desaceleró el aumento del dólar por sobre el peso argentino, en 2018 las expectativas de inflación eran más altas que las que él había proyectado. Ese mismo año, el triunfo electoral de Juntos por el Cambio generó más medidas dentro del Gobierno, quien impulsó una reforma ributaria que bajaba impuestos, sumando al deterioro fiscal y obligó al BCRA a cambiar las metas de inflación para promover una mayor tasa de inflación.

Esta decisión no le cayó bien a Federico Sturzenegger que se opuso a las medidas, pero Mauricio Macri avanzó de todos modos. Este hecho deterioró la confiabilidad del Gobierno y el Banco Central se desligó de todas las decisiones del Poder Ejecutivo. El 14 de junio de 2018 renunció al cargo por la pérdida de credibilidad que había implicado la conferencia del 28 de diciembre, que lo había vuelto ineficaz en el combate contra la inflación, y había desatado un clima de turbulencias cambiarias.

La comparación de Patricia Bullrich

La semana pasada, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich pasó por el mismo programa de streaming y le hicieron la misma consulta que a Federico Sturzenegger sobre Macri y Milei. Al respecto, aseguró que la diferencia está en «la decisión y la voluntad» de cada mandatario. «Cuando presenté el protocolo antipiquetes, Marcos Peña se fue y Larreta se fue, me dejaron sola con el protocolo», recordó.

«A los tres días lo usé porque me querían tomar la entrada del Aeropuerto de Ezeiza. Mandé a la Gendarmería, hubo un par de balas de goma. Ahí me llamó Marcos Peña para decirme ´ya empezaste con las balas de goma, nos están criticando'», reveló la dirigente. «Me sacaron toda posibilidad de que me dedicara a los piquetes en la 9 de Julio y se lo pasaron a Larreta y él no actuó», lamentó.

A pesar de ello, remarcó que Mauricio Macri «hizo muchas cosas buenas», pero que «en otras la decisión del gobierno era ser políticamente correctos y eso le hizo mal a la Argentina porque después vino Alberto Fernández».

Con información de www.elintransigente.com