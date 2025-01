Juan Zabaleta entreveró una oscura alianza de kirchneristas con libertarios: «El actual titular de PAMI es de La Cámpora»

El ex ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, lanzó fuertes críticas al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, así como al sector liderado por La Cámpora, del que se desmarcó contundentemente. Zabaleta destacó que las internas dentro del oficialismo «fagocitaron las expectativas de la sociedad argentina», calificando a Unión por la Patria como «un proyecto que no funcionó».

Zabaleta señaló que el oficialismo careció de cohesión y criticó el modo en que se construyó la administración nacional: «No se puede gestionar sin un propio equipo. Cuando uno no cuenta con las personas, es muy difícil, y juntarse para ganar una elección no es bueno. Fue un gobierno (el de Alberto Fernández) que no funcionó».

Por otro lado, acusó a La Cámpora de actuar sin empatía hacia la sociedad y dijo: «Lo que están haciendo con el gobierno de Axel Kicillof (provocando internas) es lo mismo que le hizo Alberto Fernández. Todo esto es producto de la locura de La Cámpora, tan poca empatía tienen con la sociedad que solo se juntan un lunes para hacer una reunión política».

Zabaleta pidió la renovación urgente del peronismo

En otro tramo de sus declaraciones, el dirigente destacó la necesidad de renovar el peronismo: «Hay que hacer una renovación del peronismo, hay que dar una discusión clara y mirando para atrás con todos los errores que se han hecho. El Director Ejecutivo de PAMI hoy (Esteban Leguizamo) era el jefe de PAMI de La Cámpora. Acá hay cosas raras. Olvídense de dirigentes peronistas que vistan de La Libertad Avanza, no va a pasar».

Zabaleta también se refirió al rol de los intendentes como figuras clave para el futuro del movimiento: «Los intendentes hoy son los dirigentes más importantes, porque los que gestionan bien la gente los banca, y ellos tienen que animarse a dar una discusión en el peronismo y dar vuelta la página».

Asimismo, criticó la situación de la seguridad en la provincia de Buenos Aires, poniendo en el centro de la discusión las internas en el gobierno provincial: «Me da vergüenza ver a los ministros de seguridad de la provincia de Buenos Aires peleándose en los diarios, cuando la gente sale con miedo a la calle y los narcos avanzan».

Con información de www.elintransigente.com