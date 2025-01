La UCR se ordena para sentarse luego con los aliados de Unidos para Cambiar Santa Fe

El presidente de la UCR, Felipe Michlig, estará entre jueves y viernes en esta capital reuniéndose con distintos sectores internos del radicalismo para analizar el panorama electoral con vistas a las definiciones de listas de Unidos tanto a nivel provincial (convencionales) como en municipios y comunas.

Senador por San Cristóbal, dedicó el inicio de la semana para recorrer las distintas localidades donde también apuran los cierres electorales previstos para el 7 de febrero.

Tras unas cortas vacaciones, el titular radical estuvo el lunes en Santa Fe y Rosario donde incluso tuvo una reunión con el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Gobierno, Fabián Bastia, a la que se sumó el titular de Lotería, Daniel Di Lena. Michlig fue hasta Rosario a la apertura de sobres para la licitación de caños que hizo Enerfe para los futuros gasoductos, uno de los cuales atravesará gran parte de San Cristóbal.

Todo encaminado

"Está todo bien encaminado en Unidos. Primero me quiero reunir con los radicales y ya sobre la semana próxima con los partidos de Unidos, socialismo, Pro, Creo, etc" le señala Michlig a El Litoral.

Sobre el final de semana una declaración de Michlig diciendo que lo mejor sería que Pullaro sea acompañado por la vicegobernadora Gisela Scaglia en la lista de convencionales hizo ruido en Unidos. "Opino como dirigente y valoro la tarea que está haciendo la vicegobernadora, pero no quiero imponer nombres en la lista" le dice a El Litoral.

Con Pullaro, Michlig evaluó temas relacionados al departamento San Cristóbal en cuanto a obras en ejecución, próximas licitaciones, proyectos estratégicos y acciones cotidianas que impactan directamente en los 32 distritos de ese extenso departamento. No fue ajeno al diálogo el armado electoral en San Cristóbal tanto para las elecciones provinciales como locales.

Resultados concretos

"En esta ocasión hemos puesto sobre la mesa los temas que son de una trascendencia histórica, como son obras de infraestructura para el desarrollo productivo, proyectos institucionales y administrativos que apuntan a transformar la realidad de nuestras localidades. Es un trabajo que no se detiene, porque sabemos que nuestra gente espera soluciones y resultados concretos", afirmó el representante departamental.

Entre los principales ejes abordados el senador Michlig destacó que "evaluamos obras en marcha y nuevas prioridades que van surgiendo en las distintas regiones. Evaluamos también los avances en infraestructura vial, energética y edilicia, y el inicio de proyectos que están en carpeta, algunos de ellos que son mega obras que marcarán un antes y un después, como por ejemplo el gasoducto lechero".

Agenda legislativa

Añadió que "repararon en el fortalecimiento institucional para las entidades intermedias y de los municipios y comunas del departamento a través de programas proactivos y de gran valor territorial que ha implementado la actual gestión, que se caracteriza básicamente por la eficiencia y buena administración de los recursos públicos. Esa es la principal razón para garantizar el financiamiento y la concreción de las obras previstas para 2025".

No dejó de admitir que también habló con Pullaro sobre los temas de la agenda legislativa, que en este 2025 "también será ardua, para seguir brindando al Poder Ejecutivo las herramientas necesarias a fin de seguir transformando la provincia".

Fechas

Hasta el 2 de febrero, el Tribunal Electoral recibirá los pedidos de alianzas o frentes electorales para las elecciones del 13 de abril. En tanto, el cierre de listas será el 7 de febrero, listas que deberán presentarse ante las juntas electorales de frentes o alianzas. Recién el 10 las listas deben ser llevadas ante el Tribunal Electoral.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.