Yanina Latorre reveló el planteo de la China Suárez a Cabré y Vicuña para irse a vivir con sus hijos a Turquía

Mientras Mauro Icardi y Wanda Nara pelean en la Justicia por la tenencia de las hijas que tuvieron juntos, La China Suárez planea su vida en Turquía junto al futbolista del Galatasaray.

Según Yanina Latorre, la actriz ya negocia con Nicolás Cabré y Benjamín Vicuña, los padres de sus tres hijos, para llevarlos con ella. “La oriental quiere irse a Turquía con el novio nuevo. Claro que en el medio hay descendencia y 2 padres. Pequeño detalle”, escribió la esposa de Diego Latorre en una historia de Instagram.



Y siguió: “La oriental arrancó la negociación con los progenitores. A uno le ofrece ‘canjear los 4 mil dólares de cuota alimentaria a cambio de que la deje irse a vivir a Turquía’. El progenitor no quiere que sus chicos vivan en Turquía”. Se entiende que en este caso Latorre está haciendo referencia al actor chileno, papá de Amancio y Magnolia.

“Ella le dijo textual, tras un ida y vuelta medio medio... ella se envalentona rápido. ‘Si me dejás llevar a los nenes, mi novio se va a hacer cargo, no me pasas más los 4 mil dólares y te ahorrás los colegios’”, reveló sobre la supuesta conversación que mantuvo la ex Casi Ángeles con Vicuña. De acuerdo con la información que dio la periodsita, el galán le habría sugerido “15 días cada uno con los nenes”.

Luego, apuntó: “El temita es que por laburo este progenitor se va seis meses a trabajar a Madrid. Ella lo sabía y tenían todo arreglado hasta que apareció en su vida el padre de América”.

Latorre también dio a conocer la supuesta postura de Cabré, papá de Rufina: “El otro progenitor no quiere saber nada con que la hija se vaya a Turquía, entonces la oriental, muy sueltita de cuerpo, le dijo 15 días con cada uno, y yo voy y vengo (total Mauri también paga las idas y vueltas)”.

