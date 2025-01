¿Quiénes no podrían ser candidatos en las elecciones si el Congreso aprueba Ficha Limpia?

Uno de los temas que el Gobierno nacional busca que se apruebe en el Congreso durante las sesiones extraordinarias es Ficha Limpia. El proyecto busca impedir que personas con condenas confirmadas en segunda instancia puedan ser candidatos o ejercer cargos públicos. En ese sentido, en caso de aprobarse, ¿quiénes serían los exfuncionarios perjudicados?

La iniciativa tiene como principal autora a Silvia Lospennato, diputada del PRO. De hecho, el no debate del proyecto fue uno de los puntos de quiebre de mayor amplitud entre el partido que lidera Mauricio Macri y La Libertad Avanza. Es que éstos últimos ni siquiera se presentaron en el recinto para poder dar quórum a la sesión.

El proyecto establece que quienes tengan condenas firmes en dos instancias judiciales antes de un año electoral no podrán postularse. Sí, en cambio, podrán competir quienes sean condenados en segunda instancia durante el mismo año electoral. El texto hace esta especificación porque desde Casa Rosada buscan evitar especulaciones políticas.

Por su parte, quienes se oponen a la medida aseguran que la misma podría ser utilizada con fines políticos, excluyendo de manera injusta a ciertos sectores de la sociedad de la posibilidad de presentarse como candidatos. Estos críticos advierten que el proyecto podría transformarse en una herramienta para bloquear a aquellos que son adversarios del poder en turno, dejando fuera del juego electoral a figuras que hayan sido condenadas por causas controversiales.

Los ex funcionarios que se verían perjudicados por Ficha Limpia

* Cristina Fernández de Kirchner: el año pasado la Cámara de Casación dejó firme su condena en segunda instancia por administración fraudulenta en la causa conocida como “Vialidad”.

* Amado Boudou: el exvicepresidente tiene su condena firme desde 2020, cuando la Corte Suprema ratificó su responsabilidad en el caso Ciccone por cohecho y negociaciones incompatibles.

* Julio De Vido: en 2024, la Corte Suprema confirmó su responsabilidad en la tragedia de Once por administración fraudulenta, aunque ordenó reducir su pena inicial de 5 años y 8 meses.

* Ricardo Jaime: el exsecretario de Transporte también fue condenado por su rol en la tragedia de Once. En 2024, la Corte dejó firme la sentencia por administración fraudulenta, aunque su historial judicial incluye múltiples casos de corrupción, como la compra de trenes chatarra.

* Guillermo Moreno: el exsecretario de Comercio tiene una condena en primera instancia a 3 años de prisión y 6 años de inhabilitación por la manipulación de datos del INDEC. Aunque su condena aún no está firme, si se confirma en segunda instancia en un año no electoral (como 2026), no podría presentarse a cargos en 2027.

* Sergio Urribarri: el exgobernador de Entre Ríos fue condenado en 2022 por peculado y negociaciones incompatibles con la función pública en una megacausa que condensaba cinco procesos distintos con diversos hechos de corrupción durante sus dos mandatos al frente de la provincia. En 2023, la Cámara de Casación de Entre Ríos confirmó la sentencia por corrupción dictada el año anterior.

En el listado también podrían incluirse los nombres de José López, Juan Pablo Schiavi y Felisa Miceli.

