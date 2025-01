Accidentes de tránsito en Rafaela: Viotti tiene estadísticas difícil de creer

Cuando uno repasa los diferentes medios de noticias de la ciudad, cuando transita por las calles de Rafaela y ve la cantidad de accidentes que se producen a diario, cuando intenta cruzar una calle y ningún automovilista respeta la senda peatonal, cuando no se ven campañas auspiciadas por la municipalidad de seguridad vial en ningún medio, cuando uno puede observar a motociclistas sin casco o que en una moto van tres y hasta cuatro personas de una misma familia, resulta muy difícil creer en los números que distribuye la municipalidad exprofesamente y que lamentablemente pocos medios se toman el trabajo de cotejar con la realidad.

No es cuestión de publicar todo lo que la municipalidad envía sin siquiera hacer un breve análisis de una realidad que contrasta y mucho con la que uno se topa día a día por las calles de una Rafaela que insegura y peligrosa en el aspecto vial.

El informe que se encargó la municipalidad de distribuir a los diferentes medios es deficiente y engañoso, nada habla de la cantidad de muertes que se produjeron el año pasado, tampoco habla de los heridos a consecuencia de esos accidentes.

Entendemos que es un informe por demás incompleto y que la problemática es tal que lejos está de hacer anuncios rimbombantes sin sustento alguno y con estadísticas dudosas.

En Rafaela cada día la inseguridad vial es mayor y las consecuencias también. La Municipalidad no hace un buen trabajo al respecto, no hay controles permanentes en sectores neurálgicos de la ciudad y los pocos que hay no tienen la permanencia necesaria para educar y prevenir, tampoco las multas son lo rigurosas que deben ser y ello atenta contra la eficacia de cualquier programa de seguridad vial.

No entendemos el por qué a pocas horas de haber realizado una nota de nuestro medio al respecto, el intendente se encarga de repartir un dudoso informe sin ningún tipo de sustento. Mentirle a la gente en un tema tan sensible es tan grave como los accidentes y sus consecuencias mismas.

Hay que terminar con una política tan "casta" y comenzar a trabajar en serio. Viotti lleva más de un año en el el gobierno de la ciudad y su gestión no va a mejorar engañándole a la gente. En materia de seguridad vial los resultados se van a ver cuando se decida trabajar en serio y con gente capacitada, no con falsos observatorios cuyos integrantes cobran suculentos sueldos y poco y nada saben del tema.

Los especialistas en seguridad vial muestran sus conocimientos con documentos respaldatorios, no con cargos dados por conveniencia y amiguismo.

Si no se cambia de paradigma, si no se decide a trabajar en forma honesta y en serio, los accidentes se vana seguir sucediendo y las familias llorando a sus muertos por estas causas, más allá de dudosas estadísticas de más dudosos entes con intereses subjetivos y absolutamente parciales.

EL DUDOSO INFORME QUE SE ENCARGARON DE REPARTIR Y QUE MUCHOS MEDIOS DIFUNDEN AL PIE DE LA LETRA

Durante el primer año de gestión del intendente Leonardo Viotti, se asumió un objetivo claro: que Protección Vial y Comunitaria vuelva a estar en las calles para que las leyes de tránsito sean respetadas y, de esta forma, disminuir los accidentes de tránsito.



Esta decisión y acción estuvo acompañada de una reestructuración interna del área, la puesta en valor de los agentes de tránsito y la incorporación de 10 más que prestaban servicio en otras áreas. Además, se adquirieron herramientas como alcoholímetros, decibelímetros.



Desde el Observatorio de Seguridad Vial del municipio se realiza diariamente un monitoreo de la situación del tránsito y se analizan las estadísticas para la planificación de políticas públicas.

En función de los datos relevados, se registraron 1.760 accidentes en 2023, en tanto que en 2024 fueron 1075. Esto significa casi 700 accidentes menos en un año.



Como otros datos importantes a destacar, el barrio en el que se identificaron la mayor cantidad de accidentes es el 9 de Julio. En 2023 fueron 225, mientras que en 2024 disminuyeron a 133.

Por otro lado, las motos son los vehículos más involucrados en accidentes. En 2023 fueron 1.488, en tanto que en 2024 fueron 872.

Además, otro dato para mencionar es que las colisiones más frecuentes se producen entre moto y auto. En 2023 fueron 780 y en 2024 disminuyeron a 398.

En relación con los días de la semana, los viernes tuvieron la mayor cantidad de accidentes, seguidos por los jueves. Respecto a los horarios, el rango con mayor siniestralidad fue de 12:01 a 14:00 horas, seguido por el intervalo de 18:01 a 20:00.

"Cuando tomamos la decisión correcta, cuando tenemos presencia y cuando le damos a nuestros agentes el apoyo que tienen que tener para realizar esta difícil tarea de controlar el tránsito en la ciudad y muchas veces antipática, vemos en estos datos cómo tiene sus beneficios", remarcó oportunamente el intendente Leonardo Viotti.