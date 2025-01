El peronismo no define su posición y complica las negociaciones del Gobierno para eliminar las PASO

El Gobierno puso fecha para debatir la eliminación (o suspensión) de las PASO en el Congreso pero el peronismo se toma su tiempo y condiciona las negociaciones del oficialismo con otros bloques.

En el encuentro que mantuvieron este martes en la Casa Rosada el jefe de Gabinete Guillermo Francos, el presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo, y su par de la UCR, Rodrigo de Loredo, quedó en claro que los planes originales de Milei difícilmente llegarán a buen puerto.

Luego de haber enviado los proyectos para eliminar las PASO y reformar el sistema de financiamiento de los partido políticos en noviembre del año pasado, los libertarios dejaron trascender que la supresión definitiva de las primarias era la única opción viable ya que consideran que son un gasto innecesario y que además nunca cumplieron bien la función para la que fueron creadas.

Curiosamente, el Poder Ejecutivo convocó a sesiones extraordinarias sin haber negociado previamente los votos necesarios y este martes se encontró con dos planteos concretos de bloques aliados. El PRO dejó en claro que por el momento ve con mejores ojos una suspensión solo por este año de las primarias y la UCR fue un paso más allá al reclamar que simplemente se acorten los tiempos y reduzca parte del financiamiento estatal, para que sean más “más simples y menos onerosas”.

Por su parte, los diputados de Encuentro Federal fueron aún más refractarios e incluso rechazaron la invitación a la Casa Rosada. El espacio que lidera Miguel Ángel Pichetto no quiso sumarse a la foto de consenso que difundió el oficialismo y reclamó que las negociaciones se desarrollen dentro del marco formal del Congreso.

En esa bancada los diputados que responden a los gobernadores de Córdoba, Entre Ríos y Chubut están a favor de la eliminación, mientras que el resto se inclina por conservarlas pero aún no hizo pública su posición.

Dado que las reformas electorales requieren una mayoría especial de 129 votos afirmativos en la Cámara de Diputados, el Gobierno supo desde el principio que no alcanzaría con el apoyo total del PRO, la UCR, Encuentro Federal e Innovación Federal. Por eso, la posición del peronismo será determinante.

De hecho, el estratégico silencio de Unión por la Patria también influye en las negociaciones del oficialismo con otros bloques, que saben de antemano que el “poroteo” de votos todavía está lejos del mínimo.

Asimismo, en el peronismo el tema tampoco está zanjado y en la bancada que conduce Germán Martínez reconocen que no tener una posición unificada dificulta cualquier negociación. Sin embargo, remarcan que el Gobierno no entabló hasta el momento ningún diálogo formal.

No obstante, sí existieron gestos concretos. El Frente Renovador de Sergio Massa presentó un proyecto para suspender las primarias en la provincia de Buenos Aires si la reforma avanza a nivel nacional. Algo similar hicieron los tres diputados chaqueños Juan Pedrini, María Chomiak y Aldo Leiva para eliminar su obligatoriedad. Por su parte, los catamarqueños anticiparon que seguirán la línea de su gobernador Raúl Jalil, que eliminó las Primarias en su provincia. Al mismo tiempo, diputados de otros distritos, como Santa Fe y la provincia de Buenos Aires, consideran que es una herramienta fundamental para que las internas no terminen desencadenando la división de la oferta electoral peronista.

Ante la consulta de Infobae, desde Unión por la Patria dijeron que aún no hay reunión de bloque programada. Y desde el kirchnerismo duro explicaron que no adelantarán una posición hasta que no se analice el proyecto en profundidad en las comisiones. Al que ocurrirá recién entre el 4 y el 5 de febrero según el cronograma tentativo del Gobierno.

“El Gobierno no sabe lo que quiere, tampoco la oposición dialoguistas. Hay que esperar”, aseguraron y pusieron en duda los plazos propuestos por el oficialismo. Otro factor que tienen en cuenta en las filas del camporismo es que la decisión de suspender las PASO a nivel nacional llevaría a seguir el mismo camino en la provincia de Buenos Aires y esto le despejaría el camino al gobernador Axel Kicillof para desdoblar la elección. Una jugada que genera mucha expectativa y podría cambiar la dinámica de la interna del peronismo.

Todo parece indicar que el peronismo jugará sus cartas a último momento con la confianza de que el Gobierno necesita de sus votos para avanzar. Tal vez otros puntos del temario, como la designación de los jueces de la Corte Suprema o el proyecto de Ficha Limpia que podría limitar a Cristina Kirchner, formen parte de una negociación más amplia.

* Para www.infobae.com