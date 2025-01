Guillermo Francos sobre las políticas de igualdad de género: «Provocó confusiones en los más jóvenes»

Guillermo Francos se mostró a favor de las idea de Javier Milei de eliminar las políticas de igualdad de género que se imparten desde el Estado y que cada ciudadano elija su orientación sexual sin imposiciones. En ese marco, Francos dijo que impulsar la política pública de género durante tantos años provocó la confusión en los más jóvenes con respecto a la identidad sexual.

«Yo no veo ninguna objeción a que cada uno haga de su vida lo que le parezca o sienta. Otra cosa diferente es hacer campaña promoviendo confusiones en los más jóvenes. No me molesta la decisión que tome cada uno en su vida, pero no creo que el Estado esté para promover esto», expresó Francos en una entrevista para Radio Con Vos.

«¿La promoción de la homosexualidad?», repreguntó el periodista Ernesto Tenembaum. Luego el exministro del Interior contestó: «Sí, por ejemplo. Yo creo que ha habido montones de campañas en distintos lugares como en escuelas en las que se le ha permitido a los chicos situaciones de este tipo, en fin…, creo que el Estado no tiene que meterse en eso, sí en el respeto a las decisiones de vida de cada uno».

La postura de Javier Milei en Davos

Javier Milei, durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, criticó con dureza la «ideología woke» y afirmó que solo existen dos géneros, posicionándose en contra de las políticas que buscan imponer una agenda progresista. En redes sociales, Milei compartió un video de un niño que defendía esta postura y lo elogió por plantarse contra lo que llamó «basura woke». Agregó que las campañas de este tipo buscan censurar ideas alternativas.

En su discurso, también calificó al feminismo como una «pelea ridícula» que busca polarizar a hombres y mujeres, argumentando que el libertarismo ya promueve la igualdad. Además, criticó el ambientalismo extremo y afirmó que estas agendas aumentan la intervención estatal y entorpecen el progreso económico.

Estas declaraciones refuerzan su propuesta de eliminar políticas de género desde el Estado y permitir que las personas vivan conforme a sus elecciones personales, una postura respaldada por Guillermo Francos, quien expresó preocupación por la influencia de estas políticas en la identidad de los jóvenes.

