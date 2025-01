Pullaro y la rebaja en las retenciones: “Celebramos que el gobierno haya escuchado al interior productivo”

Este jueves por la tarde, el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo anunció la baja en las retenciones para el campo, que comenzarán a regir desde el próximo lunes y hasta junio. Además, informó que se eliminarán las retenciones a las economías regionales.

"Estamos bajando temporariamente las retenciones a los principales cultivos, esto es soja poroto, soja aceite y harina, trigo, cebada, sorgo, maíz y girasol. Esto va a ser desde el lunes hasta fin de junio", indicó el funcionario.

Al justificar la medida, dijo que se consideró el contexto de baja de precios internacionales de las commodities y la sequía que aquejó a los productores.

"La razón por la que no podemos hacerlo permanente es porque no tenemos los recursos. Pero sí queríamos darle la señal al campo, particularmente que es un sector que tanto apoya al país, de que estamos encima de su situación. No nos es indiferente", añadió el ministro.

Gobernadores agradecidos

El tema estaba candente en la agenda y había escalado en repercusiones, ya que un par de días antes, los gobernadores de la Región Centro (Pullaro de Santa Fe, Llaryora de Córdoba y Frigerio de Entre Ríos) se reunieron e hicieron un fuerte pedido conjunto para que el Gobierno Nacional tomara esta resolución de manera urgente.

Por eso, las repercusiones fueron inmediatas. "Celebramos que el gobierno haya escuchado la palabra del interior productivo. La Argentina necesita cuidar a los que producen y generan siempre trabajo y riqueza", posteó Maximiliano Pullaro, el gobernador de Santa Fe, en redes sociales.

"Debemos cambiar la matriz que nos llevó a la decadencia y el atraso. Todos, provincias y Nación, logramos el equilibrio fiscal. Debemos consolidarlo y crecer de manera sustentable. Esperemos que sea el inicio del camino hacia la eliminación de las retenciones", señaló.

En términos similares se expresaron Martín Llaryora (Córdoba) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos). "Celebramos y agradecemos al Gobierno nacional la baja temporaria de las retenciones al campo", sostuvo el mediterráneo.

"Hace tiempo que las provincias productoras lo veníamos reclamando. Esta es una noticia muy esperada por el sector, sobre todo en este contexto tan difícil. Si al campo le va bien, a la Argentina le va bien", expuso por su parte el entrerriano.

Más voces a favor

También el senador por el Departamento San Cristóbal, Felipe Michlig, indicó en un posteo que “desde el inicio de la gestión el Gobernador @maxipullaro junto a sus pares @MartinLlaryora (Cba.) y @frigeriorogelio (E.R.), vienen reclamando por la eliminación de las RETENCIONES al campo, en el mismo sentido que las entidades agropecuarias”.

“Hoy, con la medida anunciada por el Gob. Nacional de REDUCIR temporariamente LAS ALICUOTAS a las principales exportaciones del agro se consolida un GRAN PASO hacia la ELIMINACIÓN TOTAL”.

“No hay dudas: “Si al campo le va bien, a la Argentina le va bien”. Seguimos apostando a la PRODUCCIÓN y al TRABAJO, como motores para el DESARROLLO”.

En tanto, la Bolsa de Comercio de Rosario "celebra la reducción de retenciones anunciada por el Gobierno Nacional".

Según señaló un comunicado institucional, la entidad expresó su "apoyo a las medidas anunciadas por el Gobierno Nacional que implican una reducción en las retenciones a las principales exportaciones del agro hasta junio y la eliminación definitiva de las retenciones para las economías regionales”.

"Esta decisión va en la dirección correcta. Reducir la carga impositiva sobre el sector productivo no solo alienta la actividad económica, sino que también genera un gran impacto federal, dado que muchas de las producciones beneficiadas son clave para el desarrollo de economías regionales y la generación de empleo en todo el país", destacó Miguel Simioni, Presidente de la BCR.

"La disminución de las retenciones permitirá a los productores mejorar su competitividad, lo cual es fundamental para continuar generando valor agregado, empleo y divisas para la economía argentina", agregó Simioni.

Además, el titular de la BCR valoró la importancia de mantener un marco de estabilidad macroeconómica que haga posible transitar un camino de reducción de impuestos de manera sostenible en el tiempo.

Por su parte, la Bolsa de Comercio de Santa Fe expresó su "beneplácito por la decisión del gobierno nacional de disponer una baja temporal de las retenciones a los principales cultivos y su eliminación para las economías regionales, atendiendo a una situación muy delicada del sector productivo".

CON INFORMACION DE ELLITORAL.