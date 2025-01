Juana Repetto habló de su salud tras someterse a una cirugía: “Comparto mi historia con el HPV”

Juana Repetto contó que debió ser intervenida quirúrgicamente por HPV. En un video, compartió su experiencia con sus más de un millón y medio de seguidores.

“Poniéndolos en contexto a quienes no sepan, el HPV, virus de papiloma humano, es una enfermedad de transmisión sexual que padecemos el 80% de la población sexualmente activa. Es mucho más frecuente en mujeres, pero también la pueden padecer los hombres”, comenzó diciendo. Acto seguido, precisó: “En mi caso, HPV positivo, lesión en el útero, cirugía”.

La hija de Reina Reech y Nicolás Repetto aclaró que lo que cuenta es su experiencia personal, con la visión de sus médicos, pero aconsejó que cada quién hiciera su consulta a su profesional de confianza. “Es un virus que, como viene, podría irse solo. Entonces mi médico me repitió el PAP a los seis meses. Cuando persistió durante dos, tres PAPS, me dijo ‘hay una lesión en el útero, por este HPV, que solo no se está yendo, hay que operar’”, recordó.

Con total sinceridad, admitió que tuvo mucho miedo de la anestesia, pero que su médico la calmó: “Me dijo ‘tranquila, es una cirugía relativamente sencilla’”. “Al final se complicó un poco, me tuvieron que sacar un pedazo de útero bastante grande, la recuperación no fue tan fácil”, admitió.

Luego de la intervención, remarcó que le indicaron vacunarse: “Me dijeron ‘te va a cubrir todas las otras cepas, que no es esta que tuviste’. Porque una vez que a vos te sacan la lesión del útero con HPV, si los bordes quedan limpios, en general, eso se retracta por completo, ya está”. “Yo, de hecho, ya me hice como cuatro o cinco pap después de eso, porque me hago cada seis meses y me dieron siempre bien. Pero, hay muchas otras cepas de HPV que pueden aparecer, entonces la vacuna previene no solo la reincidencia, sino las otras cepas’”, cerró.

Fuente: TN