Chris Brown le exige US$ 500 millones a un estudio cinematográfico: los motivos de la demanda

Chris Brown se está enfrentando a Warner Bros. luego de que la productora lanzara en octubre de 2024 el documental Chris Brown: A History of Violence en el que indagan en las diferentes acusaciones de violencia de género contra el cantante.



En una demanda presentada el 21 de enero ante el Tribunal Superior de California, el músico reclamó 500 millones de dólares en concepto de indemnización y acusa al estudio cinematográfico y a la productora Ample de difamación, injurias y de haber interferido en su salud emocional y su carrera artística.

“En pocas palabras, este caso trata sobre los medios que priorizan sus propios beneficios a la verdad. Desde principios de octubre de 2024, Ample LLC y Warner Brothers fueron advertidos de que estaban promocionando y publicando información falsa en su búsqueda de likes, clics, descargas y dólares, y dañar la imagen de Chris Brown”, se puede leer en la demanda a la que tuvo acceso el medio People.

“Sus acciones destruyen no solo los esfuerzos que durante una década realizó el Sr. Brown para reconstruir su vida, sino también la credibilidad de los verdaderos sobrevivientes de la violencia”, expresan en torno a las supuestas bajas en la carrera del artista.

La demanda también alega que el documental en cuestión está “lleno de mentiras y engaños y violaba los principios básicos del periodismo”, aunque allí se nombren las víctimas que hicieron denuncias legales y aparecen contando su versión de los hechos.

“Este caso tiene como objetivo proteger la verdad. A pesar de que se les proporcionaron evidencias que refutan sus afirmaciones, los productores de este documental promovieron intencionalmente información falsa y difamatoria, ignorando de forma premeditada sus obligaciones éticas como periodistas”, agrega el equipo de abogados del cantante.



La modelo Jane Doe, es una de las personas que participa con su testimonio en el documental y demandó a Brown en 2022. En su aparición en el film asegura que Brown la violó en 2020.

“Recuerdo que me acosté y pensé: ‘¿Por qué no puedo levantarme?’. Lo siguiente que supe fue que él estaba encima de mí y yo no podía moverme y dije: ‘No’ y luego lo sentí. Lo siguiente que supe fue que él estaba dentro de mí”, expresa en el desgarrador testimonio.

Fuente: Clarin