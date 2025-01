Elecciones legislativas 2025: todas las bancas en juego y los nombres que podrían dejar el Congreso

En el arranque de un año electoral, las fuerzas políticas con representación parlamentaria comenzaron a analizar las bancas que pondrán en juego en el Congreso en las elecciones legislativas de este año. En 2025 se renovará la mitad de la Cámara de Diputados, 127 bancas de las 24 provincias, y un tercio del Senado: 24 escaños, 3 por cada uno de los 8 distritos que eligen senadores: la Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

El oficialismo apuesta a duplicar sus escaños propios en ambas Cámaras aún en el caso de no ir en una alianza electoral con el PRO. A la vez, esta fuerza política verá menguada su representación ante el goteo de dirigentes hacia La Libertad Avanza (LLA) y la crisis de identidad que atraviesa el del partido fundado por Mauricio Macri.

Con la idea de presentar candidatos mileístas “puros”, la hermana del Presidente, Karina Milei, se dedicó el 2024 a lograr el reconocimiento del partido por parte de la Justicia a nivel nacional - algo que consiguió en noviembre pasado - y a nivel local, en 21 provincias. Esto le dio el poder a la actual secretaria general de la Presidencia de manejar la lapicera a la hora de definir los candidatos que integrará sus listas y evitar recurrir a la personería de partidos menores.

El “triángulo del hierro” del Gobierno - integrado por Milei, su hermana y el asesor Santiago Caputo - buscará, así, garantizarse lealtad política de los futuros legisladores al momento de las votaciones y evitar rebeldías como la de Oscar Zago, que se fue del bloque de LLA y formó el bloque MID con otros dos ex integrantes de la LLA, o la salida escandalosa Lourdes Arrieta, que denunció a sus propios compañeros de bancada después de la visita en la cárcel al represor Alfredo Astiz de la que fue parte.

En el oficialismo confían en un triunfo en las elecciones de este año por la performance de la economía. Pero aún con un resultado modesto, engrosará la bancada libertaria y aumentará su manejo en ambas cámaras, especialmente en Diputados.

La novedad este 2025 será el debut de la Boleta Única Papel, sancionada el año pasado y que implica para el elector contar con toda la oferta de candidatos a legisladores nacionales de las distintas fuerzas en una misma papeleta.

La gran incógnita a esta altura es si habrá o no Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). El Gobierno nacional quiere eliminarlas y envió un proyecto en ese sentido para que sea tratado en extraordinarias. Sin embargo, luego de las dos rondas de negociaciones que tuvo con diputados y senadores de los bloques dialoguistas, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, no pudo llevarse la certeza de reunir los votos necesarios para su aprobación.

Pese a la resistencia inicial a suspenderlas como quiere el PRO - en lugar de eliminarlas -, esta posibilidad está comenzado a ser evaluada por la Casa Rosada, como una salida intermedia.

Si finalmente no logra reunir los votos necesarios, deberían realizarse el 3 de agosto, mientras que las generales serán el 26 de octubre.

Hasta el momento, para evitar perder poder a nivel local y arriesgar legisladores de sus fuerzas políticas frente a lo que se estima será una buena elección de los candidatos de LLA en sus distritos, 5 gobernadores desdoblaron sus elecciones legislativas provinciales.

Es el caso de Salta (tendrán lugar el 4 de mayo), Chaco y San Luis (el 11 de mayo), Santa Fe (29 de junio) y Ciudad de Buenos Aires (6 de julio). Salta, Chaco y San Luis ya eliminaron las PASO, en tanto el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires mandó un proyecto en el mismo sentido a la Legislatura porteña. En tanto, Santa Fe ya fijó que sus Primarias serán el 13 de abril.

El escenario en Diputados

El bloque de LLA pone pone en juego apenas 8 de sus 39 bancas de diputados, ya que engrosó la bancada en la pasada elección presidencial en la que triunfó Javier Milei. Pero una de ellas es una figura clave, el economista José Luis Espert, presidente de la Comisión de Presupuesto que buscará ir como candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Otra es Carolina Píparo, que rompió con LLA y luego volvió al bloque.

Si el oficialismo repitiera el resultado del balotaje (55% de los votos), un escenario no muy lejano ya que hoy las encuestas indican que la gestión de Milei conserva un 50% de aprobación, sumaría más de 30 bancas.

Podría arañar los 90 diputados propios, un número que le permitiría maniobrar en la Cámara baja con más holgura para impulsar las iniciativas que quiere el Gobierno. Igual, seguiría necesitando del apoyo de los aliados para lograr el quórum de 129 y buscar consensos para aprobar los proyectos que impulse.

En medio de un dilema electoral respecto de ir solo o en alianza con el oficialismo, pero relegado en las listas y las decisiones, el PRO pone en juego 23 de sus 37 bancas. Entre ellas, las que ocupan varios dirigentes destacados como la ex gobernadora María Eugenia Vidal, los ex ministros Alejandro Finocchiaro y Hernán Lombardi, Diego Santilli, Gerardo Millman, Laura Rodríguez Machado, Sabrina Ajmechet, Fernando Iglesias y el economista Luciano Laspina.

La bancada más numerosa es la de Unión Por La Patria (UxP), que renueva 46 de sus 98 diputados actuales. A finales de diciembre, se fue de esa bancada el santafesino Roberto Mirabella, que creó el monobloque Defendamos Santa Fe.

Entre los diputados de UxP que terminan su mandato el 10 de diciembre se destacan los ex ministros Daniel Arroyo y Daniel Gollán; el banquero Carlos Heller; el ex dirigente porteño radical Leandro Santoro; los sindicalistas Sergio Palazzo, Hugo Yasky y Vanesa Siley; Leopoldo Moreau; y el ex intendente de Florencio Varela Julio Pereyra.

El sector más dialoguista de la Unión Cívica Radical, liderado por el cordobés Rodrigo De Loredo, pone en juego 14 de sus 20 bancas. Entre ellas, la del propio jefe de la bancada, la del economista Martín Tetaz, la del ex vicepresidente Julio Cobos, la de la cordobesa Soledad Carrizo y la de la santacruceña Roxana Reyes.

Eel sector más díscolos del partido centenario, Democracia Para Siempre, renueva 9 de sus 12 integrantes. Entre ellos, el médico y neurocientífico Facundo Manes, la ex vicerrectora de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires Danya Tavela, y el ex juez formoseño Fernando Carbajal.

La bancada variopinta de Encuentro Federal que conduce Miguel Pichetto pone en juego 8 de sus 16 legisladores. Entre ellos, el ex titular de la Cámara baja Emilio Monzó; el ex ministro Florencio Randazzo; el economista Ricardo López Murphy; la fundadora del GEN Margarita Stolbizer; y la ex intendenta de Rosario, Mónica Fein.

Encuentro Federal enfrenta un panorama difícil para la renovación ya que el bloque se conformó con diputados de distintas fuerzas, que no tendrán figuras fuertes en los principales distritos para traccionar votos en estas legislativas.

En la Coalición Cívica -que formaba parte del interbloque que lidera Picheto pero luego se escindió para adoptar una postura más crítica del Gobierno- terminan su mandato 4 de sus 6 diputados, por lo que la fuerza fundada por Elisa Carrió verá muy menguada su representación parlamentaria. Si no renuevan sus mandatos, dejarán sus bancas el presidente de este bloque, Juan Manuel López, Paula Oliveto y Marcela Campagnoli.

En tanto, la Izquierda -que hoy está integrada por 3 bloques y es una dura opositora a las políticas del Milei- pondrá en juego 4 de sus 5 bancas. Solo tiene mandato hasta 2027 Christian Castillo, del PTS Frente de Izquierda Unidad.

Entre los bloques opositores aliados, Innovación Federal renueva 3 de sus 8 diputados de partidos provinciales; Independencia, 2 de sus integrantes tucumanos.

Del bloque Por Santa Cruz, renueva uno de sus integrantes (el ex gobernador de esa provincia Sergio Acevedo), y de las sanjuaninas de Producción y Trabajo, también se va una de ellas.

Los monobloques de CREO (integrado por la tucumana Paula Omodeo), Defendamos Santa Fe (del peronista Mirabella), Unidos (del radical santafesino Mario Barletta) y el Movimiento Popular Neuquino (Osvaldo Llancafilo) renuevan las bancas de sus únicos integrantes.

El panorama en el Senado

En la Cámara alta, el oficialismo no pone en juego ninguno de sus seis escaños en la Cámara alta, un número muy lejano a los 37 escaños requeridos para el quórum.

Si se repitieran los números de la última elección - aunque no es extrapolable ya que fue presidencial y las listas de legisladores están traccionadas por el candidato a la Casa Rosada- LLA podría duplicar las bancas con que contaría a partir del 10 de diciembre, o incluso triplicarlas en el mejor escenario. Aún así, necesitaría de acuerdos con los bloques dialoguistas para llegar al número mágico de 37.

Su principal aliado, el PRO tiene 7 integrantes, de los cuales dos terminan su mandato: la porteña Guadalupe Tagliaferri (alineada con Horacio Rodríguez Larreta, enfrentado con el Gobierno nacional) y el entrerriano Alfredo De Angeli. El bloque macrista acaba de perder a su titular, Luis Juez, por diferencias con Mauricio Macri, presidente del partido. El senador cordobés tiene mandato hasta 2027 y no oculta su intención de ser candidato a gobernador de su provincia por LLA.

La UCR pondrá en juego en esta elección 2 de sus 13 bancas. Entre los radicales que terminan su mandato, se destaca Martín Lousteau, presidente de la UCR y enrolado en el sector del partido más crítico de Milei. Si busca renovar, deberá enfrentar una dura contienda donde suenan la ministra de Seguridad Patricia Bullrich o el vocero Manuel Adorni por LLA, y Mariano Recalde, por el kirchnerismo, que también finaliza su período.

El peronismo, en sus distintas vertientes, pone en juego 15 de sus 33 integrantes, que pasarán a ser 34 cuando jure la camporista Stefanía Cora en lugar de Edgardo Kueider, que tenía mandato hasta el 10 de diciembre. Del Frente Nacional y Popular que comanda el formoseño José Mayans, terminan 7 de los 17 que lo integran. Entre ellos, la santiagueña Claudia Abdala, mujer del gobernador Gerardo Zamora, e Inés Pilatti de Vergara, una de las espadas de Cristina Kirchner en el Senado.

Del bloque de Unidad Ciudadana, que conduce la kirchnerista Juliana Di Tullio, terminan 9 de sus 16 integrantes, entre ellos Oscar Parrilli, mano derecha de la ex presidenta, y Martín Doñate, otro alfil de la ex mandataria.

En tanto Cambio Federal, Juntos Somos Río Negro y el Movimiento Neuquino renuevan cada uno una sola banca. Terminan sus mandatos un histórico del Senado, el salteño Juan Carlos Romero (Cambio Federal), la rionegrina Mónica Silva y la neuquina Lucila Crexell.

* Para www.infobae.com