En el mismo lodo...

El gobierno nacional insiste en cuestionar la suba de impuestos y tasas de provincias y municipios, especialmente ahora tras el anuncio de una reducción de las retenciones agrícolas. No obstante, en el gobierno provincial rechazan la afirmación y marcan que en Santa Fe la actividad agropecuaria no paga Ingresos Brutos y que el Impuesto Inmobiliario tuvo subas por debajo de la inflación en los últimos años. Además, recordaron la vigencia de la mesa de análisis tributaria donde gobierno, legisladores y entidades se reúnen año a año antes de mandar la ley impositiva a Legislatura. En materia de tasas, lo que hace ruido es la tasa por hectárea donde no son pocos los productores que se quejan del alto costo y la poca tarea de algunas comunas en la mantención de caminos rurales.

El tema tasa por hectárea parece cobrar vuelo en Santa Fe especialmente porque el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, José Luis Espert, conoce de primera mano lo que ocurre en comunas de los departamentos San Cristóbal y San Justo.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.