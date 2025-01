Miguel Ángel Pichetto aseguró que Javier Milei «perdió una oportunidad clave» en Davos

El discurso de Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos en Zurich, Suiza, no fue bien recibido por Miguel Ángel Pichetto. Bajo ese marco, el ex senador aseguró que se perdió una oportunidad única para mostrar el potencial económico de Argentina. Según el ex candidato a vicepresidente de Mauricio Macri, Milei dejó de lado una presentación sobre los recursos naturales del país y su esfuerzo por reducir el déficit fiscal y la inflación.

En ese sentido, Pichetto señaló que Davos es un espacio donde Argentina debía exponer su riqueza en petróleo, gas y minería. Al mismo tiempo, señaló que debió enfocarse en el potencial de las regiones con grandes inversiones, como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Para él, este era el momento para atraer inversores, no para entrar en debates ideológicos.

A su vez, el exsenador también expresó su preocupación por lo que considera un “seguidismo a Trump” en el discurso de Milei, especialmente en temas de género. Sin embargo, destacó que, si hay algo que Argentina debería imitar de la política de Trump, es su enfoque proteccionista. Este modelo, según Pichetto, protege las empresas nacionales y fomenta el empleo. El vínculo entre el mandatario argentino y su par estadounidense es una cuestión de público conocimiento, a tal punto que fue uno de los pocos invitados a la asunción de su segundo mandato.

En cuanto a la economía, Pichetto criticó las políticas de Federico Sturzenegger. Dijo que su visión es opuesta a lo que necesita el país. En su opinión, las empresas están cerrando, los despidos aumentan y la producción se traslada a China. El sector textil, en particular, está siendo fuertemente golpeado.

Miguel Ángel Pichetto sobre las políticas de género

En relación a las políticas de género, Pichetto fue categórico al señalar que tanto el “extremismo actual” como el de la administración anterior son contraproducentes para la sociedad argentina. A su juicio, hay que encontrar un “justo medio” que no implique “discriminación”, pero que tampoco genere “distorsiones” en las que ser diferente se convierta en una “plusvalía”.

Finalmente, sobre la violencia de género, Pichetto reconoció que el femicidio es una realidad social que necesita una respuesta contundente por parte del Estado. Afirmó que la violencia contra la mujer, especialmente en el ámbito familiar, requiere un “tratamiento penal específico”, que garantice la protección y justicia para las víctimas.

Pichetto concluyó que, más allá de las críticas a la gestión actual, Argentina necesita encontrar un equilibrio que impulse la inversión extranjera, proteja la producción local y promueva la equidad de género de manera efectiva. Sin dudas, las palabras de Pichetto reflejan una visión crítica sobre las políticas económicas y sociales del gobierno de Javier Milei, a la vez que hacen un llamado a la reflexión sobre el rumbo que debería tomar el país en el escenario internacional y doméstico.

