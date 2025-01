La historia del marplatense que creó un sidecar para viajar con su perro y es furor en la costa

En las calles de Mar del Plata, la imagen de un hombre en motocicleta acompañado por su perro en un sidecar ha capturado la atención de residentes y turistas. Juan Bazterrica y su pitbull Garret, de casi 10 años, se han convertido en una escena cotidiana que provoca sonrisas, fotos y preguntas. Lo que comenzó como una decisión personal para pasar más tiempo juntos tras un diagnóstico médico, se transformó en un fenómeno local.

En 2023, Juan enfrentó la angustia de descubrir que Garret tenía un tumor. Aunque el perro logró recuperarse, esa experiencia le hizo tomar conciencia del tiempo limitado que les quedaba por compartir. Decidido a aprovechar cada momento, diseñó y construyó un sidecar para llevar a su compañero en sus recorridos diarios en motocicleta, su medio de transporte habitual.

Hoy, Garret parece disfrutar cada paseo. Desde su asiento lateral, ladra, observa el paisaje y se deja llevar con la lengua al viento. Mientras tanto, Juan transmite orgullo y satisfacción por haber logrado no solo materializar su idea, sino también compartir con su perro una experiencia que trasciende la relación familiar y conquista al público en La Feliz.

En diálogo con Infobae, Bazterrica relató cómo surgió esta historia de amor y compañerismo que ha cautivado a los marplatenses.

La historia de Juan y Garret en su sidecar

“Hace diez años, mientras vivía en el Bosque Peralta Ramos, vi un anuncio sobre una camada de pitbulls. Entre ellos había uno que nadie quería porque era el más pequeño. En esa época, muchos buscaban perros de esa raza para cuidar sus casas, pero este cachorro no cumplía con esas expectativas por su tamaño. Al visitarlo, me dijeron: ‘Te lo regalo si lo querés’. Les dije que sí, que lo quería. Ahí nació mi historia con Garret, que el 20 de marzo cumplirá diez años”, contó.

Bazterrica explicó que siempre tuvo perros en su familia, pero Garret fue el primero que adoptó por su cuenta. Esa decisión marcó el inicio de un vínculo especial. “Hace mucho que lo llevo a todos lados y registré esos momentos con fotos y videos, mucho antes de que nuestra historia se hiciera conocida”, agregó.

El nombre del perro tiene un significado muy personal. “Quería algo relacionado con los fierros (autos), pero sin que fuera demasiado evidente. Al principio iba a ponerle ‘Turbo’, pero finalmente elegí ‘Garret’, que es un modelo. Hay quienes me han preguntado si es por el escritor, pero no tiene nada que ver con eso”, aclaró.

La idea del sidecar surgió tras un difícil momento de salud de Garret. “Antes de eso, lo llevaba conmigo a un taller mecánico de unos amigos, que ya no existe. Todos los días íbamos al taller a fabricar algo, ayudar o arreglar mi auto. Ahí me di cuenta de que le gustaba estar rodeado de gente y de la mecánica. Más adelante, Garret se enfermó. Le agarró un tumor, lo operé, y por suerte salió todo bien. Pero ese momento fue muy duro para mí. Ahí entendí que su tiempo no es eterno. Hasta entonces, me lo llevaba a todos lados y lo disfrutaba, pero no era tan consciente de que su vida es más corta que la nuestra”, reflexionó.

Fue entonces cuando Juan decidió crear un vehículo que le permitiera compartir más momentos con su perro. “El único momento en el que no me lo llevo conmigo es cuando salgo en otra moto que tengo. Hace casi dos años empecé a construir el sidecar y de ahí nació todo esto, que es una locura. Todavía no lo puedo creer. Lo que quería mostrar en un principio en mis videos era el vínculo que tenía con él, para demostrar que no todos los perros de razas ‘fuertes’ como el pitbull son agresivos”, explicó.

El proyecto fue totalmente artesanal, de acuerdo a su creador: “Había visto sidecars en otras motos, pero acá no había nadie que los fabricara. Decidí arrancar de cero y construí el chasis, la suspensión y todo lo demás en casa. Aproveché lo que sabía de mecánica y fui probando poco a poco. También fabriqué su casco adaptando uno mío. Todo fue muy artesanal porque no había nada hecho para esto”.

El sidecar tiene una estructura única que combina una carrocería externa de un coche a pedal, un chasis y suspensión de moto, y una rueda idéntica a la de su moto CB 150. Sin embargo, la primera vez que Garret subió al sidecar no entendió mucho de qué se trataba.

“No tenía casco ni antiparras y salimos a dar una vuelta. Fuimos hasta la playa, tranquilo y callado, algo que hoy no existe. Ahora ladra como loco todo el tiempo, no para de ladrar y disfrutar”, dijo Bazterrica.

La experiencia no solo fortaleció su vínculo, sino que también cambió la percepción de quienes ven sus videos en Instagram o lo encuentran por las calles.

Así lo recordó Juan: “En octubre del año pasado empezó todo lo relacionado con el tumor. Al principio, lo que quería mostrar en mis videos era el vínculo que tenía con Garret, para que la gente viera que los perros de razas fuertes, como el pitbull, no necesariamente son malos. Me interesaba que no los juzgaran solo por su apariencia”.

Garret se convirtió en una celebridad local. “La gente lo ama. El cariño que le tienen es increíble, casi como el mío. Hay quienes se han bajado de colectivos para abrazarlo, señoras que han frenado el auto y han corrido a llorar junto a él. Creo que muchos de mis videos tocan el corazón de personas que tuvieron un perro similar, que ya no lo tienen o que es mayor. Esa conexión nace de comprender, como yo, que la vida de un perro es limitada”, precisó Bazterrica.

Al tiempo que relató que aprovecha esta popularidad para realizar acciones solidarias: “Hace poco fuimos a un hospital disfrazados: él fue de Papá Noel, yo de Capitán América, y un amigo nuestro, conocido como el ‘Batman de Córdoba’, también nos acompañó. Me gusta mucho hacer este tipo de cosas, así que voy a seguir ayudando a refugios de animales y viendo hasta dónde crece esta historia. Si crece más, genial”.

