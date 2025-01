Icardi y la China Suárez en Rosario: el importante rol que juega la familia del futbolista

Otro nuevo capítulo en la escandalosa novela del verano tuvo lugar en un Rosario, donde nació Mauro Icardi y donde se encuentra buena parte de su familia. Por esta razón, la escapada del futbolista a la ciudad no fue aleatoria, sino que probablemente haya tenido que ver con una presentación oficial de la China Suárez a su entorno.

Si bien la familia de Icardi apareció en diversas fotos en sus pasos por Rosario, se sabe que el jugador no llevaba un vínculo cercano con ellos. Esta relación se mantuvo distante durante años. Es por esto que en las ocasiones en las que se pudo ver a Wanda con la familia de su esposo fueron muy pocas.



Sin embargo, según exponen las fotos de la reciente visita de Icardi a su cuidad natal, con la China Suárez sería otro el panorama. Con tan solo semanas de relación confirmada y en medio de un drama mediático enorme, la actriz posó entre sonrisas junto a los familiares de Mauro, y hasta se sacó una foto a solas con la sobrina del futbolista.



Según se especula, la llegada de la pareja a Rosario tuvo un peso mayor del que se puede ver a simple vista. Icardi estaría buscando el apoyo de sus familiares en medio de la guerra judicial con Wanda. Según demostraron las fotografías, habría conseguido la bendición de los suyos al nuevo vínculo con Suárez.

Cómo era la relación de Wanda Nara con la familia de Icardi

Por lo que se pudo ver durante sus años de relación, Wanda e Icardi no eran muy cercanos a la familia del jugador. Mucho de esto se relaciona con la conflictiva forma en la que la pareja inició su vínculo, a partir de una infidelidad a Maxi López, con quien Nara tenía tres hijos. Por parte de la conductora, su hermana Zaira y su madre Nora se mostraron siempre apoyando sus decisiones. No ocurrió lo mismo con su padre Andrés, quien no mantuvo una buena relación con el delantero.

Pero en cuanto a la familia del rosarino, la relación fue casi inexistente y por momentos tensa. En "Intrusos" comentaron que en cuanto sus padres se separaron, Icardi se habría distanciado de ellos. Y en tanto su trabajo lo mantiene viviendo en otros países, no se habría acercado demasiado a ninguno de sus familiares. A su vez, Wanda habría impulsado un acercamiento entre Mauro y su padre Juan Carlos.

En este marco, Nara sorprendió a sus seguidores cuando en diciembre, ya en medio de la problemática ruptura con Mauro, dedicó una historia de Instagram para saludar a su suegro. Esta consistía en una foto de Juan Carlos junto a su nieta Francesca en la que escribió: “Feliz cumple para el abuelo más dulce, te queremos mucho”. Y por si eso no era suficiente, también sumó una foto de ella misma con Juan Carlos en la que le dedicó: “El abuelo más bueno del mundo, gracias por todo lo que hacés por mis hijos”.

Todo apunta a que Wanda mantenía una buena relación al menos con su suegro, pero en definitiva la familia de Icardi nunca habría sido un componente importante en la ecuación vincular. No se sabe si, entonces, este nuevo acercamiento se habrá dado por una decisión de Mauro que quiso buscar apoyo y compañía de su familia o si las fotos publicadas estarán intencionadas por la posibilidad de causar una provocación hacia Nara y seguir reavivando las llamas de la pelea mediática y judicial.

Qué papel juega la hermana de Icardi

Ivana Icardi, la hermana del jugador y conocida por su participación en “Gran Hermano” y otros realities, también estuvo presente dando sus opiniones con respecto al drama entre Mauro, Wanda y la China. Si bien en todo momento aclaró que no tiene relación con su hermano y que no hablan más que de vez en cuando, se hizo escuchar en redes y hasta dio entrevistas con respecto a esta temática.

Recientemente, la hermana del futbolista fue invitada a un programa en España llamado ”En todas las salsas”, donde fue consultada por su perspectiva sobre el reciente escándalo. Allí dejó clara su postura hacia Wanda. Le dio la razón a la China cuando la llamó “mitómana” y apuntó contra las decisiones y movimientos de Nara.

“Ella lo puede evitar y como madre proteger a los hijos, pero le encanta el show. Ella no puede vivir sin él. Si se termina, se acaba todo. Es un déjà vu de lo que ocurrió 13 años atrás con Maxi López. Es como una obsesión, ella piensa: ‘Es mío y como está con otra me jode’”, opinó sobre su ex cuñada durante la entrevista.

Y si bien reconoció que el carácter de Mauro es fuerte y como marido no es bueno, destacó su figura como padre y se lamentó por el escándalo que involucró a la justicia. “De verdad, me parece patética la situación. Podrían haber sido adultos y dejar las tonterías”, manifestó.

Pero el desagrado de Ivana para con Wanda existe hace años. Ya desde 2018 se pueden rastrear tweets que parecen apuntar contra su ex cuñada y donde habla negativamente de su rol como madre, de la forma en la que entiende que separó a la familia, de la manera en la que “arruinó la imagen de Mauro”, y donde la llamó, entre otras cosas, interesada y psicópata.

Por otro lado, con respecto a la China Suárez, Ivana confesó que no la conoce personalmente, pero habló mejor de ella que de Wanda. “A mí la China me encanta, siempre me gustó” porque “es súper familiar y se lleva bien con los ex”, declaró en el programa español. Al parecer, el camino está mejor allanado para Suárez quien quizás va en búsqueda de alcanzar algo que Wanda no pudo: llevarse bien con la familia de Mauro.

