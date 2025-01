El detalle de Cami Homs al poner una canción de Tini Stoessel en el cumpleaños de su hija

Francesca, hija producto de la relación entre Cami Homs y Rodrigo de Paul, cumplió 6 años este fin de semana y su madre le realizó una increíble fiesta con temática “Emilia Mernes” y su .mp3.

La botinera compartió los resultados del festejo donde se ve a la pequeña luciendo un traje similar al que usa la cantante arriba del escenario, mientras de fondo sonaban sus canciones más populares.



elenhadeco on Instagram: "Ayer se festejaron los 6 añitos de Fran a puro brillo, baile, juegos, pile y lo más importante, la compañia de amiguitos y familia!! 🩷 Organización general, ambientación, castillo inflable, stand de gomitas, mobiliario y picnic @elenha.deco Con la colaboración de: @customglobos Shimmer y globologia de bienvenida @sasyglobologia Globologia de ambientación @benbelsolucionesgraficas Gráfica @tamygullon.pasteleria Torta y pasteleria @monyfigurasde_tergopol Mp3 3D @beca_cnc Platos Mp3 @bestwayargentina Inflables corazón para la pile! @atte.zonakids Producción, coordinación animación y show final @Wheniwhishentretenimiento y @wheniwish.food Show de apertura y Carrito de smoothies @gabrischocolatte Carrito de Hotdogs y Helados riquísimos @Glittergreen_ Stand de Glitter @bubbles.fun Personajes gigantes de Hello kitty y Kuromi @ave.fotografia Fotos y videos Muchas, muchas gracias a todos por hacer de este día, un día increíble! 🩷"



El increíble despliegue organizado por Cami Homs para Francesca se llevó las miradas de todos, ya que contó con gigantografías, muñecos de Hello Kitty, dulces y tortas con el fiel estilo rosa de Emilia. Sin embargo, los usuarios señalaron un detalle que no paso desapercibido durante la reproducción de una canción de la estrella pop.

Mientras la pequeña bailaba junto a su madre “La_Original.mp3”, una colaboración entre Emilia y Tini Stoessel, los usuarios se sorprendieron al escuchar que la voz de Tini estaba distorsionada con otro tono: “Modificaban la voz de tini, NO PUEDO MÁS JAJSJSJS”, remarcaron en X.

Este pequeño detalle puede ser en relación con la pasada relación que Tini y Rodrigo de Paul entablaron cuando Cami Homs recién había dado a luz a Bautista, el hijo menor del futbolista.

Fuente: Rating Cero