Cande Tinelli y Coti Sorokin se habrían separado a casi un año de su boda: los detalles que se filtraron

Cande Tinelli y Coti Sorokin estarían separados a casi un año de su casamiento. La noticia fue dada a conocer por Ángel de Brito, quien habló con una fuente de confianza que le reveló los motivos de la ruptura.

“Ellos están muy en crisis. Él la está volviendo loca. Ella está harta. Casi no se están viendo. Ella no se lo fuma más. Esta fuente no es una persona con la que yo hable frecuentemente, me sorprendió cuando vi su mensaje. Solo me animo a contártelo a vos porque sé que no me vas a quemar”, le dijo esta persona al conductor de LAM (América).

El presentador señaló: “Han tenido unos disturbios”. Luego, siguió leyendo las palabras de su informante: “Durante el verano casi no se vieron, estuvieron peleados todo el verano”.

“No hablé con ninguno de los dos protagonistas. Los vi hace poco a ambos y no estaban juntos ese día. Están atravesando una crisis importante porque ella está cansada de ciertas actitudes de él”, añadió de Brito.

Respecto a los últimos movimientos de la pareja, Ángel sumó: “Yo el día que fui a la presentación de Los Tinelli en Uruguay lo vi a Coti, nos saludamos, pero nunca los vi juntos tampoco. No sé si hay registro de alguna foto de ellos juntos este verano”.

Por su parte, la panelista Julieta Argenta contó sobre “Lelé”: “Este finde viajó con Mica sola con amigos. Fueron con un avión privado a Punta del Este”.

Fuente: TN