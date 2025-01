El estallido de insultos de Mirtha Legrand en Mar del Plata: con quién se agarró

A menos de un mes de cumplir 98 años, Mirtha Legrand no se calla nada. Si nunca lo hizo a lo largo de su carrera, labrada a puro trabajo y esfuerzo, menos lo va a hacer ahora, rozando el centenario. Más lúcida que nunca en esta nueva fase de su vida, Mirtha agarró el micrófono y se descargó con todo desde un teatro de Mar del Plata.



Mientras disfruta de la temporada de La Feliz, su casa durante años en los veranos, Mirtha alzó su voz y se lamentó, muy a su estilo, que en 2025 las autoridades de El Trece no le dieron un lugar en su grillla a sus legendarios almuerzos desde el hotel Costa Galana.

Todo ocurrió luego de la función teatral y de ser ovacionada, cuando la Chiqui descolocó con un inesperado exabrupto que de inmediato se viralizó. "Durante muchos años hice los almuerzos de Mirtha Legrand desde acá, con muchísimo éxito, muchísimo éxito…”, arrancó la estrella histórica del cine nacional.



Acto seguido, con una sonrisa plena, pícara y atrevida, la Legrand completó su frase con un insulto que hizo recordar a uno de los momentos más icónicos de la TV: “… que no sé por qué mierda no se hacen". Ante esta insólita expresión espontánea de la conductora contra el canal (¿y su nieto, Nacho Viale?), los presentes estallaron en aplausos y risas.



EL ACCIDENTE DE MIRTHA LEGRAND EN MAR DEL PLATA

Luego de varios rumores, Mirtha decidió llevar tranquilidad a quienes se preocuparon por su salud al enterarse de que había padecido un accidente durante su estadía en La Feliz. “Se me rompió un diente comiendo una tostada, pero ya pasó. No me operaron como dijeron por ahí, estoy perfecta”, dijo, y agregó: “Además me hicieron un tratamiento de conducto”.

“Así que tengo un poquito hinchado todavía. Pero bueno, ya está, ya pasó. No me pegaron, no pasó nada, como dijeron por ahí. Estoy perfecta, gracias a Dios. Voy a seguir viendo obras…”, cerró Chiquita.

