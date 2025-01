Construcción de una nueva Alcaidía: "Hay millones en juego, eso es lo único que les interesa"

Todo lo que se esgrime desde el Ejecutivo para conseguir los votos y poder comenzar a construir una nueva alcaidía es falso, sin sustento alguno y son meros argumentos que en el fondo esconden un negocio multimillonario, no le den más vuelta y dejen de seguir engañando a la gente.

Los argumentos en cuanto a mejorar la infraestructura de la zona son falaces y carentes de sentido, si el Ejecutivo entiende que se debe mejorar la zona, que se debe construir una plaza en el sector y que se debe mejorar los accesos al camino 5, si Viotti piensa que se deben hacer cloacas y dotar al sector de agua potable, pues manos a la obra y comiencen a hacerlo, no es necesario esperar a hacer una cárcel que va a afectar y mucho a la ciudad y los beneficios para la sociedad en general van a ser nulos. Acá solo se benefician unos pocos, detrás de este proyecto hay un gran negociado, millonario, morbosamente millonario.

Es una mentira burda que los fiscales no detienen a delincuentes por que no hay lugar en la actual alcaidía, es un argumento falaz que hoy los funcionarios de Viotti salieron a hacer correr sin miedo a ponerse colorados de la burrada que dijeron por los medios.

La policía no deja de estar en las calles de la ciudad por tener que custodiar presos, desafío al funcionario que dijo esa barbaridad que me diga cuándo se escapó un preso de la Alcaidía de Rafaela, no es posible que sigan mintiendo, es hora que la gente sepa la verdad: aquí hay un gran negociado del que muchos se van a beneficiar.

No pueden argumentar que cuando se construya la nueva Alcaidía no van a venir presos de alta peligrosidad a Rafaela, eso no lo decide ni Viotti, ni Bottero ni ninguno de los burócratas de la Municipalidad de Rafaela, eso lo deciden las autoridades del Servicio Penitenciario conjuntamente con el juez que interviene en la causa, dan asco los argumentos que ponen estos mercaderes de la política.

Es cierto que se debe mejorar la actual Alcaidía y seguramente es necesario la construcción de una nueva, pero no en el predio propuesto por Viotti. En la región existen numerosos sectores para encarar esa construcción, es necesario mirar de aquí a los próximos cincuenta años, no se puede tener la mente tan estrecha salvo que el inmenso negocio que tienen en puerta los obnubile.

La economía de la ciudad no está como para gastar dinero en algo que a la ciudad no la va a beneficiar, la Alcaidía es un resorte de la provincia y no se debe por ahora invertir ni un peso, Viotti debe entenderlo.

Que a la gente le quede bien en claro que acá hay gato encerrado y ese gato cuesta una fortuna.