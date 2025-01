Pullaro sobre el Holocausto: “Hay que tener memoria para que estos hechos aberrantes no ocurran nunca más”

El gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, encabezó este miércoles el acto en conmemoración del Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, que fue establecido para cada 27 de enero por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

La actividad se llevó a cabo en el salón Blanco de Casa de Gobierno en la ciudad de Santa Fe, donde se realizó el encendido de seis velas en memoria de los 6 millones de víctimas.



La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 1 de noviembre de 2005 el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. La resolución de la ONU buscó honrar a las víctimas del Holocausto y promover la educación como herramienta clave para prevenir genocidios futuros y combatir el antisemitismo y otras formas de intolerancia.

Terrorismo, nunca más

En ese marco, Pullaro destacó la fecha para “poner de manifiesto una política pública que lleva adelante la Provincia para que todos podamos reflexionar, tengamos memoria y para que estos hechos aberrantes nunca más ocurran”.

Para el gobernador santafesino, “el discurso de odio termina envenenando a la sociedad” y reflexionó que “al terrorismo hay que llamarlo terrorismo, no hay que darle vueltas y por eso debemos trabajar para que no exista impunidad” ante lo que pidió por “las leyes de juicio en ausencia que son fundamentales y bregamos para que los legisladores comprendan la magnitud de lo que estamos hablando” y sumó “trabajar en normas que se adelanten al ciberterrorismo o a los discursos de odio en internet para no lamentar los hechos que tristemente lloramos durante muchos años”.

Del acto participaron además, el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; la ministra de Cultura, Susana Rueda; la síndica general de la provincia, Carolina Castets; el presidente de la DAIA filial Santa Fe, Horacio Roitman; el secretario de Derechos Humanos, Emilio Jatón; el secretario de Coordinación de Transformación Digital, Mauricio Basso; el diputado nacional, Mario Barletta; el diputado provincial rafaelino Marcos Corach, diputados y diputadas provinciales; la presidenta del Concejo Municipal, Adriana Molina y demás concejales; entre otros.

Memoria activa

Por su parte, Jatón aseguró que la Provincia “está llevando adelante una política de Derechos Humanos que fortalece cada lugar y cada espacio para que la memoria sea cada vez más fuerte porque la memoria se construye, se educa y tiene que ser colectiva”.



Por último, Roitman remarcó que es “necesario recordar y homenajear a las víctimas hoy y todos los días” a la vez que instó a “cumplir la premisa de la segunda resolución de la ONU que estableció luchar contra el antisemitismo, el racismo y toda otra forma de intolerancia y discursos de odio que puedan conducir a actos violentos contra determinados grupos humanos. No habremos aprendido nada si honramos a los muertos y no respetamos a los vivos”.

Con información de Radio Rafaela