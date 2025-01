Juez ratificó que le encantaría ser candidato a gobernador de Milei en Córdoba

El senador nacional Luis Juez habló sobre su renuncia a la presidencia del bloque de senadores del PRO en medio de las tensiones en el partido presidido por Mauricio Macri y las negociaciones con la Libertad Avanza para formar un frente electoral. En declaraciones a radio Mitre, el legislador reafirmó su independencia política y criticó las “operaciones” dentro de su espacio, asegurando que no está dispuesto a recibir órdenes sobre cómo debe votar en el Congreso. Además, ratificó su respaldo a la gestión de Javier Milei y volvió a asegurar que le encantaría ser su candidato a gobernador en Córdoba.

“No me gusta que me digan cómo tengo que votar”

Juez dejó en claro que su decisión de apartarse de la conducción del bloque no respondió a presiones ni a acuerdos políticos, sino a su voluntad de actuar con total autonomía. “No soy empleado de nadie. Eso irrita a los que tienen mucho poder o creen que lo tienen. Pero yo siempre fui sincero, y eso molesta”, afirmó.

El senador explicó que su renuncia fue comunicada el pasado 10 de diciembre y que el martes siguiente notificó a sus compañeros de bancada sobre la necesidad de elegir un nuevo titular. “Acepté la presidencia del bloque porque era una bancada plural, donde había senadores del PRO y otros que no lo éramos. Tengo una excelente relación con los ocho senadores que integran el bloque”, destacó.

Sin embargo, remarcó que su estilo de conducción no encajaba con la lógica partidaria: “Creo que un presidente de bloque tiene que tener cierta cuota de disciplina, y yo no sirvo para eso. No me gusta que me operen telefónicamente, ni que me digan cómo tengo que votar. Siempre voto por convicción, y si me equivoco, lo hago con honestidad intelectual”.

Con su salida, el bloque quedó en manos del senador Alfredo De Angeli, quien asumió la presidencia, mientras que Martín Goerling fue designado como su segundo.

Respaldo a Milei

En un contexto de negociaciones entre el PRO y La Libertad Avanza para un posible acuerdo electoral de cara a las elecciones legislativas, Juez dejó en claro su postura de apoyo al gobierno de Javier Milei. “Creo que hay que acompañarlo sin condicionamientos. Si a este gobierno le va mal, significa la vuelta de lo peor de la política”, afirmó con contundencia.

El senador también defendió la necesidad de otorgarle al Presidente un margen de acción sin trabas partidarias. “Este país no admite dobles comandos. Hay un presidente y es él quien debe tomar las decisiones. No podemos estar todo el tiempo especulando con qué quiso decir o buscando el pelo en el huevo”, señaló.

A pesar de su respaldo a Milei, Juez aclaró que seguirá votando según sus convicciones y que no acatará órdenes de nadie. “Este año voté muchas veces en contra de lo que pidió el Presidente, y jamás Milei me llamó para reprochármelo. Tengo una relación de respeto con él, y lo valoro”, aseguró.

“Me encantaría ser el candidato del Presidente”

En otro tramo de la entrevista, Juez se refirió a su futuro y a las versiones que lo vinculan con un acercamiento más formal a La Libertad Avanza. En ese sentido, no descartó postularse nuevamente como candidato a gobernador de Córdoba en 2027 y reiteró que le encantaría que esa candidatura sea de la mano del oficialismo.

“Les molesta que yo haya dicho por ejemplo que me encantaría en 2027 ser el candidato a gobernador del Presidente y la verdad es que me encantaría. También les molesta que diga que a este gobierno hay que acompañarlo y yo creo que hay que acompañarlo, porque si le va mal significa la vuelta de lo peor de la política”, aseguró.

“¿Por qué molesta que diga que me gustaría ser candidato? Es una expresión de deseo. Una vez me robaron, otra vez perdí legítimamente y la última nos faltó un puñado de votos. No sé si la gente me va a querer como candidato ni si la situación del país lo permitirá, pero, ¿a quién le hace daño que lo diga?”, planteó.

Además, Juez rechazó las versiones que indicaban que su salida de la presidencia del bloque estaba vinculada a una negociación política con Milei. “Se armó un novelón terrible con esto. Yo simplemente quiero tener más libertad para actuar sin que me estén diciendo lo que tengo que hacer. No voy a entregar mis convicciones por una especulación política”, enfatizó.

También apuntó contra quienes lo acusan de oportunismo político: “En este país, si hacés política con convicción, molestás. Si decís lo que pensás, te critican. Yo hago política desde hace 40 años y siempre fui igual. No creo en la política de los negocios, y eso incomoda a muchos”.

Críticas a las PASO y su visión sobre la coyuntura nacional

El senador también se refirió al debate sobre la eliminación de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), una medida que el Gobierno de Milei impulsa en el Congreso. “Estoy de acuerdo con eliminar las PASO. Son un mecanismo horrible que solo significa un gastadero de plata”, afirmó.

Finalmente, Juez advirtió sobre la complejidad del momento político y pidió que la dirigencia actúe con responsabilidad. “La Argentina está en un momento extremadamente difícil. Si fracasamos, el enemigo está agazapado, esperando para volver. No podemos estar siempre especulando. Hay que acompañar, sin pedir nada a cambio”, concluyó.

