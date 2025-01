Cande Tinelli tomó la decisión más dura tras separarse de Coti Sorokin y vivir una pesadilla a su lado

El 2025 no da tregua en el mundo del espectáculo, que por estas horas atraviesa una nueva separación, devastadora para muchos. La ruptura de Cande Tinelli con Coti Sorokin impactó de lleno y ayer fue la joven quien decidió salir a aclarar todo.

La nueva vida de marido y mujer en Madrid parece no haber funcionado. La primicia fue revelada por el propio Ángel de Brito en LAM, asegurando que Coti la estaba “volviendo loca”, con sus actitudes y celos de pareja.

Al ubicarse en el ojo mediático de los canales y en una semana compleja para los Tinellis (Ndr: Marcelo enfrenta rumores de separación con Milett Figueroa y Francisco chocó en Punta del Este), Lelé sintió la necesidad de dar la cara.



“Estamos distanciados, veníamos mal, muy mal. Estamos viendo cómo seguir. Yo estoy bien, poniéndole onda. Reencontrándome”, comentó Cande, sobre la decisión que tomó y en este acuerdo al que llegaron en ver si se dan o no otra oportunidad, dado a esta no es la primera crisis que atraviesan.

¿SE DARÁN OTRA OPORTUNIDAD CANDE TINELLI Y COTI?

Previo a lo que fue su casamiento, Lelé y Coti pasaron un muy mal momento y del cual supieron salir. Para sorpresa de muchos, anunciaron su casamiento, lo que generó un fuerte impacto y hoy se replantean qué deberán hacer.

Marcelo Tinelli rescató a su hija Cande Tinelli en plena separación de Coti Sorokin: "Vino acá y..."



“Dejé todo por él y me olvidé de mí, ja. Pero nada es suficiente a veces. Soy fuerte, voy a estar bien”, sentenció Tinelli en su relato. No obstante, en LAM revelaron detalles de lo traumático que fueron estas últimas semanas para Cande.

“Ellos están muy en crisis. Él la está volviendo loca. Ella está harta. Casi no se están viendo. Ella no se lo fuma más. Esta fuente no es una persona con la que yo hable frecuentemente, me sorprendió cuando vi su mensaje. Solo me animo a contártelo a vos porque sé que no me vas a quemar”, contó Ángel, quien se comunicó directamente con una fuente cercana a ella.

Fuente: Pronto