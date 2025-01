Gerard Piqué y su novia se separan por culpa de Shakira: “Ella está devastada”

La separación de Gerard Piqué y Shakira fue sin dudas uno de los escándalos de la farándula internacional más importantes de los últimos años. Para esto hay que remontarse a mediados de 2022, cuando en junio de aquella época la pareja le puso final a su relación de 12 años en medio de un escándalo de infidelidades por parte del exfutbolista.

En este río revuelto hubo una persona apuntada como la tercera en discordia: Clara Chía Martí, una joven que trabaja en una de las empresas de Piqué y que desde siempre fue apuntada como una de las grandes enemigas que tuvo Shakira en esta historia de traiciones y engaños. Entonces se dio la separación, tan mediática como judicial, donde también había que acordar la tenencia de sus dos hijos -Sasha y Milan-.



Al tiempo de separarse, Shakira se fue a vivir a Miami junto a sus dos pequeños hijos y Piqué, que siguió instalado en su Barcelona natal, blanqueó su noviazgo con Clara Chía. La parejita siempre estuvo bajo el ojo de la tormenta por los inicios de su relación, sin embargo ahora estaría pasando un delicado momento que apunta a una crisis y potencial separación.



Piqué vuelve a ser el centro de todas las noticias y esta vez todo apunta a una serie de problemas que afronta con su novia. Es que recientemente el exdefensor tomó la decisión de mudarse a Miami con el objetivo de cuidar de sus hijos, todo a pedido de la cantante colombiana que se estará yendo de gira por varios meses. Un giro en la historia que puede traer más de un dolor de cabeza.

POR QUÉ SHAKIRA INFLUYÓ EN LA SEPARACIÓN DE PIQUÉ Y CLARA CHÍA MARTÍ

El periodista Jordi Martin habló en El gordo y la flaca sobre el mal momento que vive la novia de Piqué al saber que quedará todo este tiempo sola en Barcelona mientras su pareja se va a Miami: “Ella llegó devastada a Cosmos, a la empresa donde trabaja. Si yo fuera Clara Chía, estaría preocupada. ¿Se está separando de Clara Chía después de todo lo que se formó”. Definitivamente, estar un tiempo separados no parece ser un problema, aunque acá estaríamos hablando de meses.

“Se ha separado momentáneamente de Clara Chía por culpa indirectamente de Shakira. Ella llamó a Gerard Piqué y le dijo: ‘Gerard necesito que te vengas a Miami y te quedes al cuidado de los niños’. Es una reacción super positiva de su parte, dice: ‘Wow, esto es un regalo que me da la vida, nada me hace más feliz que volver a convivir con mis hijos’ así que hace la maleta y se va a Miami. Se va solo, sin Clara Chía”, agregó el periodista sobre la decisión que tomó Piqué tras el llamado de Shakira.

Según indicaron, el exjugador del Barcelona habría alquilado el apartamento de un hotel en Brickell para estar con sus hijos, además de contar que hoy la relación entre la cantante y su ex ha mejorado mucho. Piqué estaría en Miami hasta abril, cuando Shakira regresaría de México. Luego haría un viaje corto a España y regresaría a Miami para cuidar a los niños en mayo y junio, mientras ella hace su gira de conciertos por Estados Unidos.

“No se lo ha tomado nada bien”, dijeron sobre Clara Chía, que recordemos no tiene mucho quórum con los hijos del exfutbolista. “Dijo que esto no lo veía normal porque Piqué no le estaba dando su lugar y le había dado un ultimátum”, agregó el periodista sobre la publicista, que ahora tendrá a su novio durante casi todo el 2025 lejos de ella.

