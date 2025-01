Quedaron definidos los playoffs de la Champions League: Real Madrid-Manchester City se enfretan por cuarta temporada consecutiva

Por cuarta temporada consecutiva, el Manchester City y el Real Madrid se enfrentarán en la Champions League, en esta ocasión en el play-off para acceder a octavos, según determinó el sorteo celebrado por la UEFA en Nyon este viernes.

Convertido ya en un clásico moderno de la Copa de Europa, el duelo más atractivo de la nueva repesca (11-12 febrero la ida, 18-19 la vuelta) enfrentará al campeón de la competición en 2023, el City, con el defensor del título.

En las otras eliminatorias el Bayern Múnich, que podía haberse enfrentado al City, tuvo más suerte y chocará con el Celtic Glasgow.

Además el PSG jugará ante el Brest en la eliminatoria 'francesa' y el Mónaco se enfrentará al Benfica. Los otros cruces son Brujas-Atalanta, Sporting de Lisboa-Borussia Dortmund, Juventus-PSV y Feyenoord-Milan.

Así quedaron los playoffs de la Champions League

Real Madrid vs Manchester City.

Bayern Munich vs Celtic.

Borussia Dortmund vs Sporting de Portugal.

Atalanta vs Brujas.

PSG vs Brest.

Benfica vs AS Mónaco.

Juventus vs PSV.

AC Milan vs Feyenoord.

Qué equipos clasificaron a los octavos de final de la Champions League

En tal sentido, los 8 primeros de la zona de grupos que se disputó hasta esta semana, avanzaron a los octavos de final donde esperan a los vencedores de los playoffs. El listado de los clubes:

Liverpool (Inglaterra)

Barcelona (España)

Arsenal (Inglaterra)

Inter Milán (Italia)

Atlético de Madrid (España)

Leverkusen (Alemania)

Lille (Francia)

Aston Villa (Inglaterra)



En esta instancia podría haber varios encuentros atractivos como por ejemplo, PSG enfrentando a Liverpool o Barcelona. O bien podría darse un clásico en Champions porque Real Madrid tiene chances de enfrentarse al Atlético de Madrid en octavos.

Pero no solo es el único derby que podría darse en octavos de final porque Milan e Inter también podrían cruzarse en los octavos de final. Pero todo quedará definido en el sorteo que se llevará a cabo el próximo 21 de febrero cuando se definan los 16avos de final.

