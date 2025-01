Lionel Scaloni a corazón abierto: las chances de Messi en el Mundial 2026, el recambio en el plantel y cuándo dejaría la Selección Argentina

La Selección Argentina cerró un 2024 redondo, no solo por el bicampeonato en la Copa América, sino porque que también logró mantenerse como único líder de las Eliminatorias Sudamericanas, permitiéndose así soñar con la clasificación a la Copa del Mundo 2026 en la próxima doble fecha en marzo.

Pensando en los compromisos con Uruguay y Brasil, Lionel Scaloni se refirió a varios temas que tocan las fibras más sensibles para el plantel y para los fieles seguidores del equipo capitaneado por Lionel Messi.

Messi en la Copa del Mundo 2026: las sensaciones de Scaloni

Justamente el futuro del 10 fue una de las temáticas que abordó el conductor de la Scaloneta en diálogo con DSports. “La ganas de jugar el Mundial él las tiene. Pero para poder asegurarlo hay que dejar que pase el tiempo, ver como uno va llegando. Él sabe muy bien lo que pensamos nosotros. A mí no me preocupa, lo único que quiere es que sea feliz”, confesó Scaloni sobre la gran duda entre los hinchas, si Leo dirá presente o no en la próxima cita mundialista.

En esa misma línea, refiriéndose al deseo del plantel, el nacido en Pujato agregó: “Tanto él como sus compañeros son conscientes de que queda un tiempo prudencial y que las ganas de jugar el Mundial la tiene él y la tienen todos”.

La salida de Di María y el recambio que se viene en la Selección

Entre otros temas que tocó el entrenador de 46 años fue la salida de Ángel Di María y el recambio que está experimentando su plantel. Sobre uno de los máximos ídolos de la albiceleste fue terminante: “Cuando hablé la última vez con él, lo tenía clarísimo. Y bueno, es una etapa, por lo que dijo, cerrada. Y fue cerrada de la mejor manera posible. Si hubiera escrito su película, su libro, su historia futbolística, yo no creo que lo hubiera escrito tan bien como terminó. Fue una decisión pensada y madurada”.

Luego en cuanto a las caras nuevas que están apareciendo en las convocatorias, Scaloni explicó los motivos y la idea que tiene para trabajar con estos cambios. “Las eliminatorias hay que terminarlas de la mejor manera, digo yo que es un momento lindo para afrontar estos desafíos. Es verdad que, si queremos pensar en el Mundial, es un momento también de pensar, de darle oportunidad a chicos que todavía no han estado, lo estamos pensando, lo estamos analizando, es verdad que la base está, pero por qué no pensar en algún chico que pueda aportarnos”, explicó.

En sintonía, añadió: “Siempre sabiendo que los partidos son difíciles y bueno, si esos chicos no tienen los partidos suficientes, poder dárselo, porque después ya viene lo serio y hay que competir en un Mundial con chicos que creo que necesitamos que tengan puesta la camiseta y saber qué nivel pueden dar. Así que creemos que es el momento y ya veremos ante la convocatoria si lo hacemos”.

Scaloni y el día que tenga que decirle adiós a la Selección Argentina

Por último, Scaloni habló de su futuro, sobre el momento en el que le toque dejar su cargo de entrenador en el seleccionado argentino, una temática a la que todos quieren hacer oídos sordos.

“Plantearse hoy hasta cuando es difícil. El día que suceda, porque alguna vez me voy a ir de la Selección Argentina, será el día más triste de mi vida. Estar en este lugar es soñado. Cuando no esté con las ganas habrá que irse. Por ahora estoy bien”, reveló.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Argentina?

Marchando como el único líder de las Eliminatorias Sudamericanas (25 puntos) los capitaneados por Messi tienen la posibilidad de sellar su clasificación a la próxima Copa del Mundo en la doble fecha que se avecina.

Para lograr tal objetivo, la Selección deberá superar a nada más y nada menos que Uruguay y Brasil, además de aguardar por otros resultados. El primer cruce será en tierras charrúas el jueves 20 de marzo, mientras que su segunda presentación será el martes 25 recibiendo a la Verdeamarela en el Estadio Monumental.

Luego las últimas dos fechas de la clasificatoria serán en junio y allí la albiceleste se medirá con Chile en condición de visitante y con Colombia jugando en casa.

Fuente: 442