El actor Edgar Vivar, quien interpretó a el “señor Barriga” en la mítica serie El Chavo del 8, comaprtió en sus redes una dolora noticia que generó conmoción en todo el público porque murió su madre. Elia Villanueva, o más conocida como “Doña Elia”, falleció este viernes 31 de enero.



El doloroso posteo de Edgar Vivar de “El Chavo del 8″ tras la muerte de su madre

En su cuenta de X (ex Twitter), Edgar Vivar compartió la noticia sobre la partida de su mamá. Acompañada de una foto junto a ella, el hombre que hizo de el “señor Barriga” en El Chavo del 8 y que fue uno de los personajes más divertidos de la serie, escribió una sentidas líneas.



En la publicación, manifestó: “Mamita linda, te mudaste a mi corazón. El Creador te recibe con los brazos abiertos”, expuso sobre su madre, Elia Villanueva. Por su parte, aún se desconocen las causas de su dolorosa partida.



Edgar Vivar habló de El Chavo del 8 y cómo influyó en su carrera

En una nota que brindó hace un tiempo sobre el aniversario de El Chavo del 8, Edgar Vivar contó cómo irrumpió el personaje que hizo en su carrera profesional y destacó la vigencia que tiene una de las tiras más populares del mundo.

Murió la mamá de Edgar Vivar, el “señor Barriga” en El Chavo del 8, y el dolor es total

“Estoy muy complacido y entusiasmado de que haya una nueva generación de público que no tenía el referente de los programas más que por YouTube o los dibujos animados. Ahora pueden ver de dónde viene todo”, indicó.

En ese mismo sentido, el reconocido actor sumó: “El Señor Barriga me hizo ser conocido en muchos países, y Ñoño me permitió jugar con mi niño interior. Es difícil. Es muy lindo poder ver a mis compañeros que ya no están, pero ahí está su trabajo”, concluyó sobre la serie.

Fuente: La 100