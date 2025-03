Lady Gaga lanzó "Mayhem", su esperado nuevo disco para el que escribió 50 canciones

Lady Gaga está de vuelta, aunque nunca se fue. Después de un 2024 marcado por el estreno de la fallida “Joker: Foliè a Deux” y la banda sonora “Harlequin”, la estrella pop lanzó este viernes su sexto álbum “Mayhem”. Aunque está compuesto por catorce canciones, contó que escribió más de cincuenta para su producción. Después del celebratorio “Chromatica” de 2020, en este nuevo trabajo le devuelve intensidad oscura a sus temas siempre bailables. A sus 38 años, la artista se muestra más segura que nunca de su identidad como compositora, productora e intérprete.

“He vuelto a mi arte en gran medida al hacer este álbum. He puesto mucho de mí como artista, como productora, como compositora en todo. Y eso es lo que Lady Gaga es para mí. Puede que para otra persona sea el vestido de carne o algo que haya hecho que la recuerde a mi. Pero personalmente, siempre quiero que me recuerden por ser una artista de verdad y alguien que se preocupa mucho por una vida artística”, aseguró en una revista para Apple Music.

Gaga explicó que todos sus discos anteriores tenían una suerte de etiqueta preestablecida y que esta vez intentó liberar el proceso creativo de esa. “Me he esforzado al hacer 'Mayhem' para no tratar de dar a mi música un atuendo, sino a dejarme influenciar por todo. Así fue como descubrí mis habilidades como compositora y productora cuando era niña, así que ha sido una experiencia especial”, afirmó.

En ese sentido, se refirió a la influencia “electro grunge” que se remonta a los 2000, y que se transparenta sobre todo en temas como “Garden of Eden” o “Perfect Celebrity”.

“Es mi disco favorito en mucho tiempo. Es como si tuviera dientes”, ilustró Gaga. Es cierto que a “Mayhem” lo atraviesa cierta ferocidad, y no esa que es un tanto inherente al personaje que la artista construyó a lo largo de su carrera. Hay un filo en los beats, una rispidez que hace que las letras y las melodías se sientan con un poco más de violencia, esa que anticipa el título del álbum.

Un disco que es como "volver a casa"

“Cuando mi carrera despegó, ya no tenía la sensación de hogar. Obviamente, tengo una familia increíble a la que quiero muchísimo y siempre ha sido maravillosa. Pero yo estaba como lejos, sin ataduras, y eso me encantó durante mucho tiempo. Pero luego simplemente implosioné y sentí que no tenía gravedad. Así que ahora sí tengo gravedad, y la gravedad es buena. A veces bromeo y digo: ‘ahora soy aburrida gracias a Dios’”, explicó la artista, contextualizando este momento en sus más de veinte años de carrera.

“Seguramente no soy aburrida con mi arte. Aburrido tal vez era lo que estaba haciendo antes, donde era tan predictivamente caótica todo el tiempo”, agregó. A su vez, agregó que su vínculo con Michael Polanski la ayudó a centrarse

Lady Gaga y la relación con su futuro marido

“Estoy mucho más sana. Tengo gente buena en mi vida. Me enamoré de Michael. Como compositora, necesitas que la vida inspire lo que escribes y si todo es promoción, entonces escribiré sobre promoción y no escribiré sobre ese momento tan especial en el que Michael me preguntó un día cómo me gustaría que me propusiera matrimonio”, compartió. De esa propuesta de matrimonio, que Gaga aceptó pero todavía no se concretó, nació la canción “Blade of Grass”



“Mi hogar solía ser sólo el escenario. Era muy solitario. Es mucho más divertido tener a alguien ahí arriba contigo, alguien que te quiere, que sabe de lo que eres capaz en todos los diversos aspectos de la vida. Creo que no hay nada que me haga llorar más a diario que saber que significo tanto para alguien de una forma que no tiene que ver con lo que hago en el escenario o mi canción o lo que llevo puesto. Ser importante para alguien sólo por ser yo, como una chica normal, eso significa mucho”, sumó.

Finalmente, la artista se refirió a su anunciada presentación en el festival Coachella, que tendrá lugar en abril en California. Este será el primer show en vivo de la era “Mayhem” y los fanáticos de todo el mundo esperan anuncios de visitas. A comienzos de mayo, dará un show gratuito en las playas de Copacabana en Rio de Janeiro, como hizo Madonna en 2024.

Fuente: Infobae