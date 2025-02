Cami Mayan reveló el infierno que es su vida amorosa por culpa de su fama y Mac Allister

El 1 de febrero de 2025, en una de sus intervenciones más sinceras, la influencer Camilia Mayan rompió el silencio sobre el complicado panorama emocional que enfrenta debido a su fama y su relación pasada con el futbolista Alexis Mac Allister. En un programa en vivo de “Patria y Familia” (Luzu TV), la joven compartió cómo la exposición mediática ha afectado profundamente su autoestima y su vida amorosa, mostrándose visiblemente angustiada por lo que vive de su día a día.

El infierno de Cami Mayan

Desde su escandalosa ruptura con Mac Allister a finales de 2022, su nombre ha estado en boca de todos, ganando seguidores rápidamente en redes sociales. Sin embargo, fue su participación en el programa de televisión lo que la catapultó aún más al ojo público. Aunque las historias de su vida personal y sus intervenciones televisivas se volvieron virales, Mayan reveló que esa misma fama que la elevó también ha sido una carga emocional muy difícil de sobrellevar.

En una charla abierta y desgarradora, Cami relató una noche que, aunque parecía ser como cualquier otra salida, terminó afectándola de una manera profunda. “Llegué al boliche y vi a un chico que me gustaba con una piba... mi autoestima hizo 10 pisos para abajo”, contó. Luego, explicó que vio a otro chico con el que había estado varias veces, y al verlo hablar con otra chica, se sintió peor: “A lo largo de la noche, cada vez que me acercaba, hablaban más y más. Ahí mi autoestima descendió otros diez pisos”, confesó.

Camila también compartió una reflexión sobre cómo el ego afecta su percepción de sí misma. "Siento igual que es el ego de uno mismo, te mata no ser elegida, te hace con... Lo peor es que yo capaz un día estoy chapándome a uno y después a otro, pero cuando estás del otro lado te mata”, expresó, haciendo referencia a las consecuencias emocionales y personales que la exposición trae consigo. Al ser cuestionada sobre ese “costo”, Cami no tardó en ofrecer una respuesta contundente.

“Esto, que tu chongo esté con una piba que después vas a saludar, ves que es hermosa y te sentís un cul... cuando en realidad estás preciosa”, dijo, reconociendo cómo el constante escrutinio y la competencia puede ser dolorosos. Camila explicó que en ocasiones, el estar en el ojo público y ver cómo otros se relacionan con personas ajenas a ella puede dejar una huella difícil de borrar, especialmente cuando su autoestima está en juego.

Finalmente, cerró su intervención con una reflexión poderosa y sincera: “Cuando el chabón se da cuenta que le estoy dando cabida, no lo puede creer y está fascinado, pero al rato se está chapando a otra... darle esa entidad, ese lugar al chico no hay que hacerlo”. Con estas palabras, Cami dejó claro que, aunque la fama puede ofrecer ventajas, también trae consigo sacrificios emocionales que, a menudo, no se ven desde fuera.

La confesión de Cami Mayan no solo expone las dificultades de ser famosa en un mundo tan expuesto, sino también la realidad de los altibajos emocionales que conlleva estar constantemente bajo el escrutinio público. Un testimonio valiente que invita a reflexionar sobre el impacto de la fama en la vida personal de los famosos.

Fuente: caras.perfil.com