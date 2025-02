Fuerte crítica de Milei a Kicillof: “La provincia es un baño de sangre y aparece a hacer ruido político en una marcha”

Javier Milei volvió a referirse a la marcha del sábado pasado de la comunidad LGBTIQ+, que se movilizó para repudiar los dichos del Presidente en el Foro de Davos contra los homosexuales. El jefe de Estado ratificó que si discurso fue editado y tergiversado, e insistió con sus dichos en contra del colectivo.

“Me da pena que sigan engañando a la gente. Es muy parecido a lo que pasó con la marcha universitaria, inventaron una mentira, editaron parte de mi discurso en Davos Hay un fragmento que yo dedico en todo lo que es demoler el edificio woke, una parte se lo dedico a los temas de género. Eso dura un minuto y medio, ellos hicieron un fragmento de 14 segundos y le pusieron un remate de la parte final de ese bloque”, comenzó el mandatario en diálogo con Esteban Trebucq por LN+.

Y agregó: “A partir de construir esa mentira los medios que están desesperados porque les suspendió la pauta oficial, en general los medios son odiadores del Gobierno, ya no califican como opositores. Se propaga una mentira, a partir de eso se aparatea la marcha y termina apareciendo las mismas caras siniestras de siempre. Los sindicalistas, quiero saber cuál es la relación histórica entre ellos y el grupo LGBT”.

Luego, criticó duramente a Kicillof y en ese punto insistió con sus dichos contra la comunidad LGBTIQ+: “Apareció el gobernador de la provincia de Buenos Aires, la provincia es un baño de sangre y aparece a hacer ruido político en una marcha. Hoy el feminismo radical es hombres contra mujeres, si vos no adherís a este formato que proponen entonces vos sos un misógino, aparece la etiqueta, y a partir de eso aparece la censura, la cancelación, el wokismo es profundamente violento. Kicillof marcha porque también es parte de esa agenda woke. Él adhiere a Zaffaroni, es subvertir los valores. El victimario pasa a ser la víctima. La PBA es tierra de nadie en favor de los delincuentes".

“La ideología de género llevada al extremo conduce al abuso, por ende son pedófilos”, sentenció.

En ese sentido, dijo que “la provincia de Buenos Aires tiene 200 centros de hormonización" y ahondó: “Me parece un horror. Que le amputen los genitales a una criatura mientras le llenan a cabeza con que es una cosa distinta a lo que dice la biología… bueno eso de separar el género de la biología no es gratis".

“Si él se autopercibe así deja que corra el tiempo y a ver qué decide. Si vos a esa criatura le amputas el pene le generas un montón de problemas. Es irreversible, va a tener que vivir toda la vida hormonizado. Parece una atrocidad hacerle eso a los niños, que tome la decisión siendo un adulto responsable. Si lo quiere hacer de adulto que lo haga, te querés autopercibir foca y ser una foca, yo no tengo problema, pero no tengo que pagar la cuenta de eso. Eso no es un derecho, es un privilegio”, añadió.

Al respecto, también dijo que “el cupo trans está mal”, pero aclaró que “el cupo para cualquier cosa está mal”. “Es una discriminación positiva. Lo que nosotros venimos a proponer es la igualdad ante la ley. ¿Para qué sirvió el ministerio de la mujer si Alberto Fernández cagaba a trompadas a la mujer y Alperovich violaba a la sobrina? Esto se arregló con mano dura, nosotros bajamos 50% los delitos en el último año".

Además de criticar a Kicillof, apuntó contra Cristina Kirchner: “No me importa lo que dice, ella ni ninguno, son todos de chiquitaje, de cabotaje, muy poquita cosa. Nadie reconoce en Cristina Kirchner un líder de nada”.

Sobre Macri sí habló en términos más elogiosos, pero no adelantó que vaya a haber un acuerdo electoral: “Macri posicionó bien a la Argentina, en términos internacionales. La última vez que nos comunicamos me felicitó por la baja de retenciones. No se manifiesta en nuestros vínculos alguna bronca. Ficha Limpia, yo me comprometí a mandar un proyecto nuevo, lo coordinó Petri con Lospennato, yo no tengo problema con el PRO. Yo me ocupo de seguir bajando la inflación, de seguir haciendo crecer la economía, hacer que la pobreza baje, terminar con la inseguridad”.

También se refirió con críticas a Lali Espósito, quien fue a la marcha en contra del Gobierno y la gente le pidió que sea candidata: “Ladri Depósito. Que sea candidata, qué se yo. Tiene todos los elementos legales”.

Y sobre Victoria Villarruel, cuya relación sigue tensa, ratificó que la Vicepresidenta “no forma parte de la diaria”, pero que no se arrepiente de haberla elegido como compañera de fórmula: “Mientras que resuelva la tarea que tiene que hacer, ¿cuál es el problema? Las decisiones se toman en función del contexto en el que estás, en el momento la decisión fue la correcta y los resultados lo demostraron".

Con información de www.infobae.com