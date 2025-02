Javier Milei definió a Lali Espósito con otro apodo: «Ladri Depósito»

El presidente Javier Milei volvió a la carga contra la cantante Lali Espósito, a quien descalificó con un apodo despectivo y puso en duda su posible incursión en la política. Además, el mandatario aprovechó para hablar sobre sus propios gustos musicales y marcó distancia con la artista.

En una entrevista con LN+, Milei respondió con ironía cuando el periodista le preguntó por la cantante. «¿Lali Espósito? Ah, Ladri Depósito», dijo entre risas, usando un juego de palabras para cuestionar a la artista. Luego, al ser consultado sobre la posibilidad de que Espósito se postule a un cargo político, respondió: «Bueno, que sea candidata, ¿qué querés que te diga? Tiene todos los elementos legales para serlo, que sea candidata».

El jefe de Estado también dejó en claro que no asistiría a un recital de la intérprete y explicó sus preferencias musicales: «A mí me gusta otro tipo de música, qué sé yo. Anoche me vi ‘Un baile de máscaras’, una versión en el Metropolitan de Nueva York dirigida por Luciano Pavarotti y con Leo Nucci. O sea, esa es la música que yo escucho. Y si no, escucho a los Rolling Stones», detalló.

Pero la polémica no quedó ahí. Este martes, Milei retuiteó un documento que muestra que la Lali Espósito cobró 8 millones de pesos por un recital en Lomas de Zamora, un distrito gobernado por el kirchnerismo. La imagen, que circuló en redes sociales, indica que el pago se realizó el 17 de noviembre a FTM Producciones S.R.L., la empresa que representa a la artista.

El hecho reavivó la teoría de que Lali tiene afinidad con el kirchnerismo a cambio de ser convocada para participar en festivales organizados por municipios afines al espacio político de Cristina Kirchner. En redes, los seguidores del presidente sostienen que la cantante recibe dinero del Estado por sus shows, algo que ella ha negado en diversas ocasiones.

El inicio de la pelea entre Lali y Milei

La relación entre Milei y Espósito es tensa desde la campaña electoral, cuando la cantante criticó el resultado de las PASO que favoreció al libertario. «Qué peligroso, qué triste», escribió en sus redes en aquel momento, lo que desató un fuerte cruce con los seguidores del actual presidente. Desde entonces, el líder de La Libertad Avanza ha lanzado varias críticas contra la artista.

Con información de www.elintransigente.com