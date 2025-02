«Resultaste ser igual de casta que Mauricio Macri»: Cristina Kirchner apuntó contra Javier Milei por su denuncia de estafa al ANSES

La ex presidente Cristina Kirchner dirigió una nueva carta abierta al actual mandatario nacional, Javier Milei, por la denuncia realizada por su gobierno por supuestas estafas al ANSES. Según el Ministerio de Capital Humano, la dos veces presidente percibía un beneficio jubilatorio por declarar que vivía en Santa Cruz mientras residía en la Ciudad de Buenos Aires. En su carta, Cristina Kirchner tildó a Milei de «ser parte de la misma casta política que persigue a sus adversarios».

«Milei, ¿ahora vos también me denuncias en Comodoro Py como Mauricio Macri; y me mandas a la burra que hace reiki y saca la comida a los pobres, y al burro que pusiste en el ANSES, que recién llega de sus vacaciones en México, para hacer la berretada de decir que mi domicilio no es en Santa Cruz?», comenzó disparando la ex mandataria contra la ministra Sandra Pettovello y al director del ANSES, Mariano de los Heros, respectivamente.

A través de su cuenta de X, Cristina Kirchner justificó los distintos beneficios que percibe por parte de la Seguridad Social: «No solo se reconoció mi derecho a las pensiones como ex presidente, sino también como viuda de uno y el retroactivo más intereses por lo que no pude percibir por los años de gestión macrista, que me la había quitado, además me eximió de pagar Impuesto a las Ganancias, ordenando que se me devuelva lo pagado más intereses». En este sentido, Cristina sentenció: «¿Sabes que hice? Pedí que se suspendiera el pago de retroactivos y renuncié a la eximición de Ganancias por la emergencia previsional«.

«No soy como vos, que cuando eras diputado votaste la eliminación de Ganancias, pero cuando asumiste como presidente lo implementaste de nuevo. Sos un cachivache; no solo negas lo que decís, sino que borras con el codo lo que escribís con la mano. Al final resultaste ser igual de casta que Macri al perseguir judicialmente a tus adversarios políticos», chicaneó.

Seguido, la ex mandataria aseguró que su domicilio si se encuentra en Santa Cruz, a pesar de haber residido en Capital Federal para desempeñar sus actividades tanto como funcionaria pública como dirigente política. La líder del Partido Justicialista aseguró que, si bien vivió gran parte del periodo 1995-2023 en Capital Federal, sus casas se encuentran en Río Gallego y El Calafate, al cual reconoció como «su lugar en el mundo».

La anterior vicepresidente chicaneó a Javier Milei y mencionó nuevamente sus recientes declaraciones contra la comunidad LGBTIQ+: «¿Por qué será que siempre hay que explicarles lo obvio? Te recomiendo, ya que note gusta leer, que te asesores mejor, no sólo sobre derecho civil, sino también sobre los otros temas que tan frecuentemente citas, como la sexualidad». «Me llama poderosamente la tención como vinculas el abuso de menores con la homosexualidad, hasta que recuerdo que hablaste públicamente de niños de jardín de infantes encadenados y envaselinados», disparó.

Para terminar su descargo, la ex mandataria instó a Javier Milei a «buscar asesoramiento médico y un buen psicólogo para no decir barbaridades». «Lo necesitas. Y, como sos presidente, le vendría bien a todos los los argentinos y argentinas», terminó sentenciando.

