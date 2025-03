El núcleo de gobernadores que desembarcó en Expoagro 2025 procuró sostener su agenda productiva y evitar hacer mención profunda al DNU del presidente Javier Milei que habilita un acuerdo con el FMI. Maximiliano Pullaro fue el único crítico y pidió que el acuerdo sea enviado al Congreso.

Fueron cinco los mandatarios provinciales que aterrizaron en el autódromo de San Nicolás. Además de Pullaro, cantaron presente el cordobés Martín Llaryora, el entrerriano Rogelio Frigerio, Ignacio Torres (Chubut) y Gustavo Valdés (Corrientes). Salvo el santafesino, el resto de los mandatarios hizo mutis por el foro y no criticó, pero tampoco bancó, el DNU del Presidente,



Mientras los gobernadores esquivaban el bulto en San Nicolás, La Libertad Avanza ya dibuja una estrategia para que la Cámara de Diputados ratifique el DNU firmado por Milei. En ese sentido, las espadas del gobierno libertario confían en que, como ocurrió en otras cruzadas en el Congreso, contarán con el acompañamiento de los mandatarios provinciales.

Cada cual atiende su juego en Expoagro

A diferencia de otras ocasiones, no hubo movidas conjuntas de parte de los gobernadores. Sí tuvieron su momento a solas en la previa al corte de cintas, en la carpa principal, a la que solo tienen acceso las autoridades. Allí se encontraron con el expresidente Mauricio Macri y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, entre otros. Algunos compartieron anoche la cena previa, una suerte de gala que antecede la muestra del agro.

Tras el corte de cintas, sin embargo, cada uno de los gobernadores hizo la suya. Salvo Valdés, que lo escoltó a Pullaro a la inauguración del stand del gobierno santafesino, donde el titular de la Casa Gris anunció 26 líneas de créditos por más de 83 mil millones de pesos, más el fondo de innovación “Catalizar” y otro Fondo de Garantías.

Desde el escenario, Pullaro destacó a Santa Fe como “la capital productiva del país”, por sobre Córdoba. También sacudió con un: “Argentina no es el mundo financiero o quienes hacen plata de un negocio y se lo llevan y la ponen en un paraíso fiscal”.

Los gobernadores y el decreto de Javier Milei

El santafesino no esquivó el bulto cuando se le consultó sobre el decreto que firmó Milei para habilitar un acuerdo con el FMI. Sin cuestionar el asunto de fondo, el radical consideró que el Gobierno debería haber enviado el texto al Congreso para sacarlo como una ley. “Tiene que pasar por el Congreso como lo indica la Constitución Nacional”, remarcó.



Valdés, por su parte, sí esquivó la consulta. El correntino se excusó y señaló que no estaba al tanto del contenido y cuando este medio le insistió y le preguntó su opinión sobre el comunicado que la Casa Rosada soltó en redes, el mandatario respondió: “No lo vi, tuve mucho trabajo, no tuve tiempo”.

Llaryora, por su parte, prefirió concentrarse en una de sus demandas históricas para con el Gobierno. El cordobés insistió con “la necesidad de una nueva ley de biocombustibles que nos permita dar el salto en la industrialización”.

Frigerio se concentró, en cambio, en otra demanda ya –a esta altura– clásica de la Región Centro: la baja o directamente quita de retenciones al agro. “A la hora de bajar impuestos, la prioridad tiene que ser las retenciones, pero no hay que descuidar el equilibrio de las cuentas públicas”, expresó el mandatario PRO.

El patagónico Torres, en tanto, prefirió el perfil bajo. Fue el único mandatario que se refugió en la segunda fila a la hora del corte de cintas. Acostumbrado a otros lares, aseguró que Chubut atraviesa el “mismo dilema” que toda provincia exportadora, “entre el atraso cambiario y el alivio fiscal”.

La mayoría, de todos modos, prefirió sostener su relato, sus jingles tradiciones y no opinar sobre la nueva melodía, la más reciente, que les propone Milei. Salvo Pullaro, que, a diferencia de otras ocasiones, se permitió pegar un poco hacia arriba, pero siempre medido y cauteloso.

Con información de Letra P