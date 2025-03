Guillermo Francos apuntó contra Cristina Kirchner y vaticinó más quiebre en el peronismo

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, celebró que se haya aprobado el DNU sobre el acuerdo con el FMI en Diputados y puso el foco en la fractura del bloque kirchnerista, el espacio político que más fuerza le puede hacer a La Libertad Avanza en las próximas elecciones. El dirigente cercano a Javier Milei aseguró que la conducción de Cristina Kirchner no está dejando conformes a todos los peronistas y que eso podría generar quiebres internos.

«Por ahora parece que son sólo esos cuatro, pero capaz aparece otra ruptura. Hay mucha gente que no está de acuerdo con la conducción de Cristina. Ella está activa, la veo conduciendo, por lo menos, una parte del justicialismo. Pero veo que se están sucediendo este tipo de hechos. Esto va a generar rupturas, como pasa también en la provincia con la conducción de Axel Kicillof«, aseveró.

En este plano, Guillermo Francos reconoció que «son conflictos políticos que ponen nerviosos a algunos» y criticó que el kirchnerismo y partidos de izquierda «hayan usado estas marchas para intentar desestabilizar al Gobierno de Javier Milei. No lo van a hacer, pero lo intentaron», deslizó el funcionario de la administración libertaria en diálogo con La Red.

«Son personajes que perdieron cajas importantes que utilizaron a mansalva durante mucho tiempo y que les permitió hacer todo lo que vimos en los años anteriores. Esa etapa pasó y no se acostumbran a que haya terminado y tratan de generar o volver a esas épocas. La política del kirchnerismo utiliza estos elementos para desestabilizar y después hacen discursos como los de la Cámara diciendo que ‘el pueblo está en la calle’. Es ridículo porque la gente vio que hay 1500 personas que se manifiestan con violencia nada más«, completó Francos.

La Libertad Avanza piensa en las elecciones

Por último, le consultaron a Guillermo Francos acerca de los candidatos libertarios para las próximas elecciones y si el vocero presidencial era una alternativa posible. «A Manuel Adorni sería una pena sacarlo porque es una tarea que cumple porque es muy bueno, pero también sería un muy buen candidato en la Ciudad. Eso es una decisión que deberá tomarse ahora en las legislativas», contestó.

«No quiero dar nombres, no manejo el partido. Dan es un dirigente distinto que seguramente podría tener este apoyo. No sé si está hoy para ganar, tampoco sé si él puede ser candidato en la Ciudad por razones de residencia. No tengo idea, pero es un candidato distinto, sin dudas. Todos los nombres que suenan son nombres con trayectoria en la Ciudad, pero capaz no es lo que la gente busca. Capaz la gente está cansada de las candidaturas viejas y está buscando candidaturas nuevas, como pasó con Milei. Capaz, en una de esas, presentamos un candidato que sea nuevo en las elecciones en la Ciudad«, sentenció.

