La explosiva confesión de la reconocida actriz Margarita Rosa de Francisco que escandalizó a las redes: “Soy machista”

En una publicación reciente que no pasó desapercibida, Margarita Rosa de Francisco dejó en claro que no le preocupa cómo será recordada cuando muera. Sin embargo, lo que realmente subió el debate en redes fue la forma en que cerró su reflexión: con una frase tan directa como provocadora, “Soy machista” .

Margarita Rosa de Francisco compartió una cruda visión sobre el recuerdo

En su cuenta oficial de X, la artista caleña escribió: “¿Cómo le gustaría ser recordada? Me preguntan mucho. Creo que de ninguna forma, o como quiera quien recuerde, o que no se acuerden; si estoy muerta, ¿qué más da?” . A sus 59 años , Margarita Rosa aseguró que el recuerdo no es algo que le bastante el sueño, ya que, según ella, incluso los más cercanos tienden a olvidar con el tiempo.

“Se olvidarán al segundo siguiente los que nada tienen que ver con uno, y un poquito más (quizás) se acordarán los amigos cercanos y familiares. Hay que saber que, incluso los amados, olvidan rápido la muerte de uno. Y así debe ser” , agregó.



Las reacciones no tardaron en aparecer. Mientras algunos usuarios coincidieron con su visión, otros la cuestionaron, asegurando que no es tan fácil olvidar a alguien cercano. “Uno a los amigos ya los cercanos no los olvida así de fácil” , escribió un seguidor, a lo que ella respondió: “¿Y qué importa? Mejor que se olviden rápido” .

Respondió a las críticas y cerró su reflexión con una frase que generó revuelo

Uno de los comentarios más duros señaló que la actriz había arruinado su carrera al involucrarse en política. “Ibas tan bien hasta que te metiste en política y la cagaste. Así que te recordaremos como la que se la cagó” , escribió un usuario identificado como Jeremías. Fiel a su estilo, Margarita Rosa contestó con ironía: “¡Eso es perfecto!” .

Pero lo que más llamó la atención fue la posdata con la que cerró su reflexión: “Digo ‘uno’ porque me suena mejor que ‘una’. Soy machista " . Esta afirmación, aunque aparentemente casual, desató un nuevo debate en la plataforma sobre el lenguaje inclusivo y el uso del género en el habla cotidiana.

Fuente: La 100