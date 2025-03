Morena Rial contó intimidades de varios famosos tras su pelea con Yanina Latorre: “Que se pudra”

Tras su fuerte ida y vuelta con Yanina Latorre vía redes sociales, Morena Rial ideó una llamativa dinámica de interacción con sus seguidores en Instagram, debido al revuelo que causó.

La hija de Jorge Rial subió una historia de Instagram, con una cajita de consultas para que sus seguidores escriban los nombres de varios famosos. La idea es que ella responda sin filtros lo que piensa sobre cada uno de ellos.

Pronto, los fans de More comenzaron a responder. Un seguidor preguntó “¿Qué opinas sobre Ángel De Brito que te mata en su programa?”, cuestión a la que More respondió picante: “¿Por qué Ángel no cuenta lo que hacía en los baños de Magazine, antes de comenzar su programa en esas épocas doradas. PD: Ángel te amo”.

Otra persona consultó qué opinaba de Diego Latorre, el esposo de Yanina Latorre, y la blonda contestó sin dudar. “Pollera extrema, no fue al velorio de la madre porque Yanina no se lo permitía. Igual, Yanina es el hombre de esa relación”, cerró ella con emoji de carita riéndose.

Pero insólitamente, ni siquiera su abogado y mejor amigo, Alejandro Cipolla se salvó de esta curiosa interacción entre Morena y sus seguidores. Cuando alguien quiso saber qué piensa de Charlotte Caniggia, la hermana de Rocío Rial contestó: “Maso, no me gusta que utilice como sextoy a Alejandro, el está para algo más serio”.

Otra puntada fuerte, la dio la mediática contra Cinthia Fernández: “Es igual que la China (Suárez), ¡destruye familias con bebés! Igual ahora es abogada, sin haber pasado por la puerta de la facultad”.

Morena Rial trató de “abuela demente” a Yanina Latorre y la panelista la destrozó

Morena Rial y Yanina Latorre tuvieron un fuerte cruce en las redes sociales. Todo ocurrió cuando la mediática respondió con fuertes palabras a una pregunta que le hicieron sobre la panelista.

Es que la conductora de Sálvese quien pueda (América) habló sobre Jorge Rial en su nuevo programa. Por eso, la hija del periodista salió a dar su opinión al respecto.

“¿Qué opinás de lo que dijo Yanina sobre tu papá en su programa?”, le consultó una usuaria a través de las historias de Instagram. “No lo miro, para escuchar a una abuela medio demente me voy a un geriátrico”, respondió Morena sin filtros.

Luego de este posteo, en las redes sociales del ciclo de Latorre escribieron: “Hola @yanilatorre acá te hablan desde la celda”. Al ver esta publicación, la panelista reaccionó con un comentario letal: “Prefiero ser una geriátrica demente, y no una choriza de poca monta”.

Fuente: La 100