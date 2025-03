La pregunta que conmovió a Scaloni tras la victoria de Argentina en Uruguay: “Me hacés emocionar”

Lionel Scaloni rearmó las piezas para minimizar la repercusión de las bajas que tuvo la Selección Argentina para la presente Fecha FIFA y consiguió una victoria 1-0 ante Uruguay en Montevideo que dejó prácticamente abrochada la clasificación al Mundial de 2026.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, el DT se mostró conforme con el cumplimiento del plan de juego y por la consolidación de un funcionamiento que va más allá de los nombres. Aseguró que no está pensando en la clasificación al Mundial, se mostró optimista con la posibilidad de que Rodrigo De Paul juegue el martes ante Brasil pese a sus molestias físicas y hasta se permitió emocionarse ante la pregunta de un periodista uruguayo.

“¿Te preocupa que Lionel Messi juegue el Mundial de Clubes y después directamente el Mundial? Por la falta de partidos serios que va a tener”, comenzó consultando Nicolás Falcón, quien luego no pudo evitar hacer un comentario personal que conmovió a Scaloni: “Un honor, gracias, y yo estuve con Argentina cubriendo todo el Mundial. Un saludo a todo tu equipo de videoanalistas. ¡Soy uruguayo! Nicolás Falcón. ¡Gracias!”, le hizo saber.

“Me hacés emocionar. Gracias por tus palabras y no tenés que tener vergüenza de ser uruguayo. Yo tengo más amigos uruguayos que argentinos, que los saludo, por cierto: al Tata, al Nando Muslera, al Chory Castro. Si me pongo a nombrar me voy a olvidar de alguno”, le contestó el DT de la Selección Argentina.

“Contestame la pregunta”, le replicó el periodista uruguayo, revirtiendo el clima de la emoción a las risas de los presentes: “Tenés razón, me fui para otro lado. Te voy a contestar. Sabemos que Leo es un chico que compite siempre, más allá de los rivales. El Mundial de clubes es una buena oportunidad. Después tiene partidos con su equipo, partidos con la Selección si va todo bien. Entonces la verdad que no me preocupa”, le respondió.

Preparado para el recambio

Lionel Scaloni valoró especialmente la respuesta de futbolistas a los que les tocó ocupar un lugar de protagonismo que no venían teniendo en la Selección Argentina, propiciado por ausencias importantes con la de Lionel Messi a la cabeza, y se mostró tranquilo de saber que la idea de juego y la identidad del equipo logró trascender los nombres.

“La Selección es un equipo, y cuando falta uno, entra otro, más allá de que hay jugadores importantes que hoy no han estado, pero me parece que tenemos para poder salir a la cancha tranquilos. Después el desarrollo puede ser diferente, pero creo que el equipo está más allá de los nombres”, señaló.

Y en relación más futbolistas que podrían sumarse al seleccionado a futuro, remarcó: “Para que entren jugadores es difícil, hay que sacar a otros y durante este periodo que estoy yo no me dan motivos, va a ser difícil. En algún momento va a tener que pasar porque la edad pasa para todos y va a ver renovación, pero mientras a mí no me den los motivos va a ser complicado”.

Fuente: bolavip