El dato que muestra que a Cristiano Ronaldo le basta un tercio de su carrera para ser el mejor 9 de la historia

Nueva jornada de partidos de selecciones y nuevo gol de Cristiano Ronaldo. El delantero del Al-Nassr lideró una remontada de peso ante Dinamarca para meter a Portugal en la Final Four de la Nations League. Los números del nacido en Madeira no paran de crecer mientras son pocos quienes no le ven ya como el mejor ariete de todos los tiempos. Y es que a CR7 le basta un tercio de su carrera para ser el mejor 9 de la historia.

No es una valoración personal o feeling, sino números concretos que muestran el impacto de Cristiano en el fútbol de élite. Ronaldo no solo es el jugador con más goles oficiales desde que se tienen registros, sino que desde que llegase a sus 30 años se encuentra encima de buena parte de los grandes goleadores de las mejores selecciones de este juego. Si solo tomamos en cuenta sus tantos con Portugal de la última década, nadie si quiera se le acerca en varias de las potencias de este juego.

Concretamente, CR7 ha marcado un total de 84 goles con Portugal desde que cumpliese 30 años allá por el 2015. Hablamos de una suma superior en cuanto a goles internacionales se refiere que jugadores los que han conseguir activos como Neymar con 79, Miroslav Klose con 71 o Harry Kane 70 en toda su carrera. Pelé cerró su carrera con 77, Luis Suarez tiene de momento 69 con Uruguay y otros nombres de peso como Didier Drogba, Zlatan Ibrahimovic, Ronaldo Nazario no superaron en toda su etapa en activo los 65 tantos en el mundo de las naciones.

No es gratuito que por ende Roberto Martínez siga contando con un CR7 que a sus 40 años no para de sumar tantos. Ante Dinamarca y luego de caer en la ida por 1-0, Ronaldo salió al rescate en una goleada por 5-2 que tiene a Portugal soñando en grande. Cristiano incluso falló un penalti en el inicio del choque, pero terminaría marcando el 2-1 parcial en el segundo tiempo para conseguir su tanto 84 con Portugal desde que cumplió 30 años en el 2015.

¿Y Messi? La Pulga llegó a sus 30 años el pasado 24 de junio del 2017. Desde entonces ha conseguido un total de 55 gritos sagrados con la Selección Argentina tomando partidos oficiales como amistoso de por medio. Volviendo a CR7, los datos se hacen más impresionantes teniendo en cuenta como con apenas sus 84 goles con Portugal en la última década, sería el noveno máximo anotador en la historia de los compromisos FIFA en el mundo de selecciones. CR7, el mejor 9 de la historia, como mínimo desde los números.

La Nations League, próximo desafío de CR7

Desde el 4 al 8 de junio llegará el final de la cuarta fiesta del nuevo torneo de la UEFA. Todo se disputará en las ciudades alemanas de Stuttgart y Múnich. Justamente ahí CR7 se medirá con Alemania por un lugar en la final, donde España o Francia serían su último paso para levantar el tercer título de su paso por la Selecao.

¿Cuántos goles le faltan a Cristiano para llegar a los 1000?

Si a sus 136 goles con la Selección de Portugal le sumamos los 793 que ha marcado oficialmente entre Sporting Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus y Al-Nassr, las cuentas son claras. Cristiano necesita todavía de 71 gritos sagrados para llegar a uno de sus últimos grandes hitos por romper en el fútbol de élite.

Fuente: bolavip