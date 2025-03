Paliza táctica: Nicolás Tagliafico analizó en streaming la histórica victoria de Argentina sobre Brasil

“Todo lo que queríamos que pase, pasó”, aseguró Tagliafico en el video publicado en su canal de YouTube (@Tagliafico3), aunque inmediatamente aclaró, con humor, que “faltó mi gol de cabeza”.

El futbolista que fue titular en los triunfos ante Uruguay y Brasil suele vestirse de streamer y esta vez reaccionó al triunfo ante el Scratch apenas llegado a Lyon, y convocado para el duelo que Olympique jugará ante Racing de Estrasburgo este viernes.

Taglia dio una lección táctica mientras mostraba distintas jugadas, destacando los movimientos de Argentina e incluso analizando al rival: “No es el Brasil de antes, ahora es más vertical, busca el mano a mano y correr atrás de la pelota lo mata”

“La manera en la que la movimos, salió todo bien. Pero el juego te va guiando lo que hay que hacer, dónde están los espacios, dónde están los lugares para jugar”, aseguró Tagliafico.

Tagliafico, sobre Raphinha: “Creo que lo sacaron de contexto”

Nicolás Tagliafico también se hizo un tiempo para hablar sobre Raphinha, gran apuntado por el público argentino tras sus picantes declaraciones en la previa. Sin embargo, eligió bajarle el tono e incluso bancarlo.

El presente de la Selección Argentina: “No tomamos dimensión”

Tagliafico destacó la clasificación a la Copa Mundial 2026 en el marco de la gran actuación argentina ante Brasil “No tomamos dimensión, incluso no hubo euforia por la clasificación del Mundial, uno en la cabeza ya lo tiene. No tomamos dimensión, lo estamos haciendo tan bien que parece normal, pero no es normal”.

Fuente: 442