Lionel Scaloni respondió a las chicanas de los jugadores de Brasil en la previa del partido ante Argentina

Luego de la gran victoria sobre Uruguay en Montevideo, la Selección Argentina se prepara para una nueva presentación en el marco de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo del año 2026. Es que, este martes, se enfrentará a Brasil en Buenos Aires.

Por la decimocuarta fecha de las Eliminatorias, la Albiceleste recibirá a Brasil en el Estadio Monumental de River Plate. En ese contexto, este lunes, Lionel Scaloni, director técnico de Argentina, apareció nuevamente en escena para brindar la conferencia de prensa correspondiente.

Bajo esa órbita, la primera consulta para Scaloni tuvo que ver con las chicanas de algunos jugadores brasileños en la previa del trascendental partido por las propias Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.

Lejos de trenzarse en una serie de declaraciones cruzadas, Scaloni minimizó la cuestión y mencionó que se trata solamente de un partido de fútbol y que la imagen que tiene que quedar es la de Lionel Messi y Neymar sentados juntos en la final de la Copa América 2021.

“No profundicé en las declaraciones de los jugadores, pero sí más o menos me han comentado. Es un Argentina vs. Brasil y siempre es un partido importante pero no deja de ser un partido de fútbol”, manifestó el director técnico de la Selección Argentina.

“Es un partido de fútbol. 90 minutos dentro de la cancha y cada uno que quiere ganar. Después de ahí creo que todos tenemos un conocido o un amigo brasileño. Yo he jugado con un montón y me llevo muy bien”, profundizó Scaloni al respecto

Fuente: bolavip