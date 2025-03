Reservas en mínimos y dólar bajo presión: ¿puede Caputo sostener el esquema cambiario?

Para expertos relevados por iProfesional la volatilidad en el mercado cambiario y financiero argentino estuvo marcada por un incremento en las expectativas de devaluación y una fuerte presión sobre las reservas del Banco Central. Los analistas señalaron que todavía hay incertidumbre respecto al esquema cambiario, impactando en la liquidación de exportadores y en la demanda de divisas por parte de los importadores. Esta situación llevó a una caída en las reservas internacionales y a un ensanchamiento de la brecha cambiaria en el orden del 20%, reflejando la cautela de los inversores frente a un panorama aún incierto.

Asimismo, indicaron que el desarme del carry trade y la creciente demanda de cobertura en los mercados de futuros evidenciaron una mayor percepción de riesgo. La intervención del Central en el mercado cambiario y la baja en las tasas de Lecaps buscaron estabilizar la situación, aunque persisten dudas sobre la sostenibilidad de estas medidas en el mediano plazo.

Fuentes de mercado señalaron que el monto del desembolso con el FMI trajo algo de calma a los mercados. Sin embargo, aún quedan aspectos clave por definir, como las condiciones que impondrá el organismo multilateral en materia de política cambiaria. El eventual desembolso de fondos de 20 mil millones de dólares permitiría reforzar las reservas, pero no sería suficiente para cubrir todas las obligaciones financieras del país en los próximos años.

Los expertos comentaron que la estabilidad cambiaria dependerá en gran medida de la claridad con la que el Gobierno comunique en detalle el acuerdo y de la capacidad para mantener un equilibrio entre oferta y demanda de divisas. Mientras tanto, el mercado sigue expectante a la evolución del acuerdo con el FMI y a las señales que puedan surgir desde el equipo económico en los próximos días.

Incertidumbre cambiaria

Para la consultora económica Eco Go, la política cambiaria oficial se había mantenido estable desde febrero, con un esquema de devaluación controlada (crawl del 1%) y una intervención constante en el mercado financiero a través del mecanismo Blend. Esta estrategia había sido sostenida de manera uniforme por el equipo económico, sin dar señales de modificaciones. Sin embargo, los comentarios de Caputo en un programa televisivo evidenciaron que las negociaciones con el Fondo aún no estaban cerradas y que el esquema cambiario seguía en discusión, lo que introdujo incertidumbre en el mercado.

Según los analistas de la consultora, la reacción fue inmediata. Los actores financieros comenzaron a desarmar posiciones en pesos y a reducir su exposición al carry trade, ante la posibilidad de cambios en el esquema cambiario. La incertidumbre se reflejó en una menor oferta de dólares por parte de los exportadores y un aumento de la demanda de divisas por parte de los importadores, lo que terminó presionando al tipo de cambio y ampliando la brecha entre los diferentes valores del dólar.

Desde Eco Go señalaron que las liquidaciones de exportadores cayeron drásticamente hasta alcanzar mínimos de u$s20 millones. Este descenso en la oferta de divisas responde al temor de los exportadores a vender a un tipo de cambio que podría modificarse en el corto plazo, reduciendo su capacidad de planificación financiera.

Por otro lado, los importadores aceleraron sus pagos de deuda en dólares, generando una salida adicional de divisas. Según los expertos de la consultora, este comportamiento se explica por la necesidad de las empresas de asegurarse dólares a los valores actuales ante la posibilidad de una devaluación más brusca en los próximos meses. Hasta el momento, los créditos en dólares del sector privado no han mostrado cambios significativos, ya que están calendarizados y su impacto se verá más adelante.

El Banco Central tuvo ventas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) para contener la presión sobre el tipo de cambio. Como resultado, las reservas internacionales cayeron hasta los u$s 26.626 millones, el nivel más bajo desde agosto de 2023. Los analistas de Eco Go advirtieron que esta tendencia pone en riesgo la capacidad del BCRA para sostener el actual esquema cambiario sin un respaldo adicional de financiamiento externo.

A su vez, la brecha financiera entre los distintos tipos de cambio se amplió al 20%, mientras que las tasas de interés de las letras en pesos registraron subas importantes. En el mercado de futuros, las expectativas de mayor volatilidad se reflejaron en aumentos implícitos del 5% para abril y del 3,3% para mayo, lo que indica que los inversores anticipan movimientos más bruscos en el tipo de cambio en los próximos meses.

Días de turbulencia cambiaria

A su turno, desde la consultora FMyA (Fernando Marull y Asociados) explicaron que el desencadenante principal de la corrida cambiaria fue la creciente expectativa de cambios en el régimen cambiario, en el marco de las negociaciones con el Fondo.

Durante la semana pasada circularon rumores sobre la posibilidad de abandonar el actual esquema de crawling-peg y reemplazarlo por un sistema de bandas de flotación. Esta incertidumbre provocó un incremento de la demanda de dólares y una salida masiva de inversores en pesos.

En este contexto, el dólar paralelo registró un alza significativa, aunque menor en comparación con episodios previos de volatilidad. Los expertos de la consultora señalaron que, a diferencia de otras ocasiones, la intervención del Banco Central en el mercado informal fue mínima.

Señales de calma, pero incertidumbre latente

El sacudón financiero no solo afectó al mercado cambiario, sino también a los activos en pesos. Desde FMyA explicaron que el aumento de las expectativas de devaluación llevó a un desarme del carry trade, provocando una caída en los precios de las Lecaps y de los bonos ajustados por CER. Al mismo tiempo, se incrementó la demanda de cobertura en Rofex, reflejando la preocupación de los inversores por una posible modificación del régimen cambiario.

No obstante, los especialistas de la consultora advirtieron que estos esfuerzos pueden resultar insuficientes si persiste la incertidumbre sobre el futuro de la política cambiaria y las condiciones del nuevo acuerdo con el FMI.

Ante la creciente incertidumbre, Caputo confirmó que el acuerdo con el FMI sería un monto cercano a los u$s 20.000 millones, lo que representaría u$s 5.500 millones adicionales a las amortizaciones previstas hasta junio de 2029. De este total, se estima que u$s 8.000 millones podrían ser adelantados al momento de la firma del acuerdo, proporcionando cierto alivio inmediato a las reservas.

Según los expertos de Eco Go, el resto del programa de financiamiento estaría destinado a cubrir necesidades de pago con el propio FMI entre 2026 y 2028. A partir de 2029, el Gobierno debería comenzar a cancelar capital neto, recurriendo a financiamiento en los mercados internacionales para cumplir con sus obligaciones.

No obstante, los analistas de la consultora advirtieron que el monto del acuerdo sería insuficiente para cubrir todas las necesidades financieras del período. Según sus estimaciones, el total de pagos previstos, incluyendo intereses, asciende a u$s 23.878 millones. Aunque el Gobierno recién deberá comenzar a repagar el capital del acuerdo vigente en septiembre de 2026, la diferencia entre lo que se recibiría y lo que se debe abonar podría generar presiones adicionales sobre las reservas y el mercado cambiario en el mediano plazo.

Para Eco Go, el panorama económico sigue siendo incierto. Si bien la eventual firma de un acuerdo con el FMI podría brindar algo de previsibilidad a los mercados, la falta de definiciones sobre el esquema cambiario y el financiamiento futuro sigue generando dudas. La reacción de los exportadores y la presión sobre las reservas indican que, sin señales claras, la volatilidad podría continuar en el corto plazo.

Los analistas de la consultora enfatizaron que, para estabilizar la situación, será clave que el Gobierno comunique con mayor claridad sus decisiones en materia cambiaria y logre despejar las dudas sobre las condiciones del acuerdo con el FMI. Mientras tanto, el mercado seguirá atento a los próximos movimientos del equipo económico y a la evolución del tipo de cambio.

* Para www.iprofesional.com