Inflación versus aumentos salariales: ¿se adelanta la discusión paritaria en Santa Fe?

Con el último registro de inflación medido por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC) durante el mes de febrero, la provincia de Santa Fe ya superó en el primer bimestre el aumento salarial otorgado a estatales y docentes para el primer trimestre del año.

Según el dato difundido recientemente, la inflación de enero en la provincia fue del 2,6% en tanto que en enero había sido del 3,1. En ambos casos, el indicador superó al que se había registrado a nivel nacional. En ese ámbito, en enero había sido del 2,2% y en febrero, del 2,4.

Números

Con esos datos, si se toma el bimestre, el aumento de precios superó la mejora salarial que había ofrecido el gobierno provincial en el ámbito de las paritarias a docentes y estatales.

La suba, que se terminó estableciendo por decreto ante el rechazo del gremio Amsafe, implicaba un aumento del 3,1% para enero y de un 1,9 para febrero. Marzo no preveía mejora adicional, sino el 5% resultante de los aumentos de enero y febrero. La oferta garantizaba, asimismo, que el aumento no debía ser inferior en enero a los 50 mil pesos; y en febrero, a 70 mil.

Pero el aumento concedido para todo el trimestre ya quedó superado por la inflación de los primeros dos meses del año. El aumento de precios acumulado de enero y febrero fue del 5,8% contra el 5 mencionado de incremento salarial.

¿Revisión?

Ante la situación descripta, el sector docente del ámbito público insiste con el pedido de una nueva convocatoria a paritaria para rediscutir el tema sobre la base de que – como se dijo- el sindicato rechazó la oferta.

Pero no es intención del gobierno adelantar la discusión. Fuentes del Poder Ejecutivo confirmaron a El Litoral que pese a las mediciones expuestas, la posición del gobierno es volver convocar a los gremios pero en abril, tal como quedó estipulado en la negociación paritaria.

Para la Casa Gris, "el trimestre no está cerrado". No obstante, se aclara que "no hay cláusulas automáticas" vigentes que garanticen un aumento a partir de la medición de inflación por encima de los incrementos concedidos.

Sí se reconoce, en cambio, predisposición para compensar el desfasaje tal como lo hizo en la última paritaria pero todo a partir de abril, cuando se reanude la negociación en términos formales.

El gobierno repara, por otra parte, en que la suma que se garantizó como piso para los aumentos concedidos – 50 mil pesos para enero y 70 mil para febrero- terminó redundando en la práctica en un incremento por encima del 5% enunciado. Según se detalla, sobre todo para los salarios entre "medio y bajos", la mejora representó "entre un 9 y hasta 11%" de aumento.

Ante ese escenario y con esos argumentos, la nueva discusión paritaria en la provincia se dará una vez que el IPEC haya difundido los datos de inflación de marzo. Ello sería a partir de la segunda quincena de abril, pos elecciones primarias y de convencionales constituyentes.

CON INFORMACION DE ELLITORAL.