Cruces en el Senado de Santa Fe por las obras provinciales

El presidente provisional del Senado, Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal), lo explicó muy bien al cerrar una ronda de intervenciones: iba a ser una sesión corta y de pocos temas que derivó en una por momentos tensa reunión, bastante más extensa de lo previsto y con cruces entre el oficialismo y la oposición que recordaron otros tiempos.

En rigor, al pronóstico que podría haber hecho cualquiera de los participantes en la Comisión de Labor Parlamentaria no le faltó ningún expediente a tratar, ni manifestación a realizar, pero no tuvo en cuenta un asunto importante: casi todos los senadores están en campaña electoral.

La piedra de la discordia fueron dos clásicos para los chispazos entre los representantes de los 19 departamentos: la distribución -o la discriminación- en el destino de las obras públicas provinciales, según color partidario de cada localidad. (En rigor sólo se discute por cómo la Casa Gris reparte recursos porque la Rosada no lleva a cabo casi nada en Santa Fe en cumplimiento de su consigna electoral de dedicar cero peso a la obra pública). Y otro asunto por el que los senadores opositores mostraron su enojo, también muy conocido: no se los invita, según dijeron, a los actos que contienen el mágico momento del corte de cintas o el de la apertura de sobres desde el ministerio de Obras Públicas a cargo de Lisandro Enrico.

Pullaro al margen

Los tres senadores opositores que expusieron su enojo: Armando Traferri (San Lorenzo), Alcides Calvo (Castellanos) y Rubén Pirola (Las Colonias) dejaron expresamente al gobernador Maximiliano Pullaro al margen de las críticas y en cambio se concentraron en "el ministro-senador", según la definición del jefe del bloque PJ.

Pirola, como Michlig, tuvo un discurso que pudo mostrar el camino para un entendimiento mejor entre opositores y oficialistas al ponderar el clima histórico de convivencia y la necesidad de permitir que cada senador haga los reclamos que cree justos para defender su representación territorial.

Esta vez, curiosamente, a la primera piedra la tiró un senador en extremo prudente: el justicialista Calvo, muy cercano al ex gobernador Omar Perotti, que bien confesó que no le gusta presentar pedidos de informes pero que esta vez lo hizo porque no acepta que, contra lo que indica el Presupuesto (que tiene fuerza de ley) se haya dejado sin fondos una obra vial en Castellanos.

Allí aprovechó a comentar: "en lo personal me siento dolido. Enrico fue el senador que siempre reclamó durante el gobierno anterior y siempre guardé un respetuoso silencio ante sus palabras. Sobre todo cuando no se lo invitaba al senador a los actos oficiales en el departamento que representa. Tenemos que aprender, somos grandes: la democracia se consolida con gestos y valoro la actitud del gobernador Pullaro y de otros ministros que nos llaman. Hoy no lo llego a entender al ministro Enrico. Ojalá que pueda reflexionar", dijo.

El debate

Traferri le puso una cifra dura a la discusión. Dijo que había sumado cada una de las obras provinciales que tuvieron como destino al departamento, que no cuestionó en su totalidad pero que al momento de dividir las ciudades y pueblos según su color político un "92% de las obras fueron dirigidas" a municipios y comunas del partido de gobierno.

"Se discrimina a esas comunidades, no a un intendente: Carcarañá recibió 40 millones en lo que va de la gestión, en cambio Roldán más de 2.500; Capitán Bermúdez, 136 millones frente a los 10.000 que llegaron a la ciudad de San Lorenzo; Fray Luis Beltrán y Puerto San Martín rondaron los 90 millones, y hubo comunas que contaron con más de 3.000". Una vez más insistió como Calvo que seguramente el gobernador no sabe de esa situación.

Una compensación

Una posterior intervención de Germán Giacomino (UCR-Constitución) escaló las diferencias. "Años atrás, a algunos departamentos y distritos les sobraban inversiones y a otros no les llegaba nada. Puede ser que hoy se esté haciendo una compensación para aquellos que no recibieron obras y que, de alguna manera, el gobierno de la provincia de Santa Fe esté buscando un sistema más equilibrado y equitativo. Antes era directamente un acto de discriminación", opinó.

Recordó que en Villa Constitución y Pavón hubo un programa de iluminación con leds que fue muy importante en esas dos localidades que gobernaba el PJ. "En cambio, Empalme, que tenía autoridades de otro signo político, no recibió nada. De noche Empalme se alumbraba con el reflejo de esas dos localidades", graficó. Y expresó que era conveniente recordar esos datos "porque sino parece que al monstruo y al mal lo generamos nosotros".

Una "oposición responsable"

Para el senador que lidera hoy a la oposición y para el que lo hizo antes, Pirola y Traferri, ese fue un límite que no toleraron. Ambos hablaron de cómo ejercieron primero una "oposición responsable" al cuidar la gobernabilidad pese a la mayoría justicialista de la Cámara ante los gobiernos del Frente Progresista, Cívico y Social y de cómo con Perotti (y el quiebre del peronismo en la Cámara) hubo un "oficialismo responsable" ante la Casa Gris.

El cierre del senador por San Cristóbal que también es presidente del Comité Provincial de la UCR fue, en alguna medida una manera de superar el conflicto al identificar y criticar rivales comunes entre el radicalismo y el justicialismo del Senado: el discurso a favor de la unicameralidad que la ley que declara la necesidad de la reforma no ha habilitado pero ya es parte de la campaña de los candidatos del oficialismo nacional y el sector celeste que es anterior en Santa Fe a La Libertad Avanza.

Antes ya habían abierto con destreza esas posiciones Leonardo Diana (UCR-San Jerónimo) y Esteban Motta (UCR-San Martín) respecto de la misión de la Cámara de defender, con la representación territorial, a los ciudadanos que viven en poblaciones menos pobladas.

"Hoy hay diez departamentos de los 19 que no tienen ningún diputado provincial santafesino", dijo Motta, mientras que Diana se ocupó de señalar que se pierden reparticiones públicas y presencia estatal nacional en el interior del país porque no se cree en el federalismo sino en la concentración en el Amba.

Ambos, como luego Michlig, vincularon las críticas al Senado y las pseudo propuestas de unicameralidad para la reforma con los avances del gobierno de Javier Milei contra el interior del país.

