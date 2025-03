Reforma constitucional: Pullaro habló de la reelección, pidió un debate profundo y mencionó "chicanas y avivadas"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , se refirió al debate por la reforma de la Constitución provincial y destacó la necesidad de que sea un proceso transparente y enfocado en las necesidades de la ciudadanía. "Tenemos que ser muy honestos con los debates que damos. La reforma constitucional es una oportunidad para hablarle de frente a la ciudadanía" , afirmó.

Pullaro dejó en claro que la reforma debe poner fin a ciertos privilegios dentro de la política y establecer nuevas reglas que garanticen mayor transparencia y eficiencia en el Estado.

"Tiene que terminar con las reelecciones indefinidas, con los fueros parlamentarios, con los privilegios de la política. Además, debe materializar la ficha limpia, el equilibrio fiscal y garantizar instituciones de seguridad y justicia que no nos permitan retroceder" , enumeró.

Sin embargo, el mandatario provincial también criticó algunos sectores que buscan instalar debates que no están habilitados por la normativa vigente, en referencia a la posibilidad de eliminar el Senado. "Dar un debate que no está habilitado por ley es una pequeña picardía. No tiene sentido" , aseguró.

El próximo 13 de abril los santafesinos elegirán a los convencionales constituyentes que serán los encargados de discutir y redactar la reforma. Pullaro llamó a que el proceso se lleve adelante con responsabilidad y sin caer en discusiones estériles.

"Veo que estamos rodeados de chicanas, de agravios y de avivadas. Desde mi lugar, me van a ver trabajando para eliminar privilegios y garantizar una constitución moderna" , afirmó.

¿Reelección del gobernador? "Eso lo decide la ciudadanía"

Uno de los puntos que generó polémica en el debate es la posibilidad de que la reforma abra la puerta a la reelección del gobernador. Desde la oposición aseguran que esta es una estrategia de Pullaro para habilitar su propia continuidad en la cargo.

"Eso lo decide la ciudadanía. Es subestimar a los santafesinos decir que esta reforma busca mi reelección. Nosotros estamos en un proceso de reforma constitucional que busca modernizar la provincia y evitar retrocesos" , sostuvo.

Consultado sobre si estaría dispuesto a renunciar a la reelección para despejar dudas, respondió: "Son debates que algunos candidatos quieren instalar para desviar la atención. ¿Por qué no debatimos sobre ficha limpia y quiénes están de acuerdo en que los corruptos no sean candidatos?" .

Pullaro insistió en que su objetivo es garantizar una constitución que "le dé futuro a la provincia de Santa Fe, pero principalmente que no la haga retroceder" .

En ese sentido, defendió la necesidad de limitar las reelecciones en todos los niveles de la política. "No puede ser que un concejal pueda estar 50 años en el cargo si quiere. El único frente que está planteando la terminación de las reelecciones indefinidas somos nosotros" , enfatizó.

Finalmente, el gobernador criticó a quienes buscan llevar la discusión hacia cuestiones personales y no al fondo del debate. "Trabajemos para que los corruptos no sean candidatos. ¿Quién está planteando eso? No subestimemos a la ciudadanía con debates superficiales, concluyó

CON INFORMACIÓN DE UNOSANTAFE.