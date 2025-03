Habló la cocinera de Jesica Cirio y ventiló todo lo que sabe del vínculo con Elías Piccirillo

Elías Piccirillo, el marido de Jesica Cirio, fue detenido el pasado jueves tras ser implicado en una causa por estafa y robo. El financista de criptomonedas fue denunciado por Francisco Hauque, un empresario que acusó a Piccirillo de deberle 6.5 millones de dólares ($6.530.000.000).

Ahora, rompió el silencio una mujer que trabajó como cocinera en la casa del empresario y la modelo y ventiló todo lo que sabe del vínculo entre ambos.

Tras contar que muchas veces debió dormir en el piso, la señora comenzó explicando al aire de DDM (América): “Dormía en una pieza que era para dos o tres chicas. A veces estaba la niñera que no podía dormir arriba porque estaba ocupada la habitación y tenía que venir abajo, donde había otras mucamas”.

Y siguió detallando tras la pregunta de Martín Candalaft: “Dormíamos en el piso, nos ponían colchones en el piso. El perrito también dormía ahí con nosotras en la pieza”.

La mujer destacó que durante seis meses en 2024 trabajó como cocinera para la exconductora de La Peña de Morfi y su esposo, en el barrio privado El Yacht, en Nordelta.

Cuando le preguntaron por el trato del financista hacia ella, disparó: “La verdad que Elías era una mala persona. No fue muy amable que digamos. En general era así con todas las chicas. No era de saludar. No hablaba”.

“Yo he trabajado en varios lugares y los patrones siempre te decían un ‘buen día’, ‘buenas tardes’, pero Elías jamás. Él nunca te saludaba. Te podía pisar y no te saludaba”, amplió la empleada doméstica.

Respecto al vínculo entre la modelo y el agente Remax, la mujer sostuvo: “Jesica y Piccirillo vivían juntos, atendía a los dos”.

Luego, el periodista aclaró que la cocinera habló de un trato peor por parte de Piccirillo, pero que no se animó a contarlo en la nota.

También habló del hermetismo que había dentro de la vivienda: “A las empleadas les decían que no podían sacar fotos ni grabar videos dentro de la casa. también les prohibían hablar entre ellas cuando no estaban en horario laboral. Es decir, cuando se iban de la casa, no podían hablar entre ellas”.

Fuente: TN