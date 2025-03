Viotti gasta una fortuna en iluminación, nos quiere hacer creer que Rafaela es el "Times Square", pero el centro está a oscuras

Caminar por el centro de la ciudad se tornó una misión imposible. De por si resulta una odisea transitar por las destruidas veredas, ahora más que nuca, sumado a ello que a determinada hora hay que hacer malabarismo para que las aves que Viotti nunca supo cómo combatir y tampoco quiere, no te "caguen" entero y termines con la ropa hecha un desastre y con la necesidad de ir a bañarte en vez de disfrutar una salida.

Al desastre de las veredas y del excremento de las aves, se le suma lo oscura que está la ciudad. Viotti no deja de alardear la inversión en iluminación, da cifras que impresionan y cualquier desprevenido podría pensar que el centro de Rafaela es una réplica del "Times Square", sin embargo no es así, Rafaela parece Kiev luego de un bombardeo ruso.

Si el centro de la ciudad está así, ni se quieran imaginar lo que son los barrios periféricos, son directamente "una boca de lobo".

Ya es hora que el intendente deje de mentir, no le queda bien, es grandecito, ya dejó de ser un chico al que se le perdonaba lo que decía por su edad. Viotti no entendió que es el intendente de Rafaela, que por su lapicera pasan decisiones importantes y fundamentales para el quehacer de una ciudad que es la tercera en importancia de la provincia. Es hora que se tome el cargo en serio, que se de cuenta que no se puede vivir de campaña electoral y que por sobre todo no le puede seguir mintiendo a la gente.

Hace mucho tiempo que los políticos están absolutamente desacreditados por mentirles a la gente, eso Viotti lo debe saber, pero si por esas cosas de la vida o por su propia incapacidad aún no se dio cuenta, el 13 de Abril los rafaelinos se lo van a hacer saber.