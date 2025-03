Ciro Seisas: "Pullaro es el mejor gobernador de la historia y merece la reelección"

El senador provincial y candidato a convencional constituyente Ciro Seisas se manifestó a favor de la reelección del actual gobernador Pullaro. “ No puede ser que senadores, diputados, intendentes y presidente comunales tengan reelecciones indefinidas y el gobernador no pueda reelegir. Pullaro es mejor gobernador de la historia y merece la reelección”, aseguró Seisas en diálogo con Zysman 830, de LT8.

“Actualmente los únicos dos cargos políticos del país sin reelección son los gobernadores de Santa Fe y Mendoza. Todos los otros cargos del país tienen reelección, hasta el presidente de la Nación, es anacrónico que no contemos con esa posibilidad. Y en el caso de Pullaro, con todo lo que se hizo en Rosario, sobre todo en materia de seguridad y obras, es más que merecido, yo lo digo sin ningún problema, Pullaro merece la reelección y vamos a trabajar para eso también en esta reforma”, agregó Seisas.

Ficha Limpia en Santa Fe

Por otro lado Seisas mencionó el deseo de que Santa Fe sea la primera provincia en que la Ficha Limpia tenga rango constitucional. Sobre ese punto agregó: "La verdad es que Santa Fe va a tener Ficha Limpia en la nueva Constitución y va a ser una provincia pionera en tener este tipo de ley, que va a impedir que los corruptos puedan sentarse a escribir leyes. La ley está aprobada pero necesitamos que esté dentro de la constitución”.

Finalmente, el candidato a convencional por el javkinismo apuntó: “No hay que olvidarse que acá hace unos años estábamos en una situación en la que hubo terrorismo en la ciudad, acá paralizaron la ciudad cuatro días y todos trabajamos en leyes que nos permiten mejorar, todas esas leyes que votamos tienen que tener rango constitucional y plasmarse en la reforma para que nunca más volvamos a vivir el infierno que vivimos en Rosario y la región”.

CON INFORMACION DE LACAPITAL.