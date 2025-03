El regreso de Rafael Bielsa: reapareció en Santa Fe para ayudar a la peronización de Juan Monteverde

Luego de rechazar ser la cabeza de la lista oficial de convencionales constituyentes del PJ, el excanciller Rafael Bielsa se metió de lleno en la campaña de Santa Fe para ayudar en la tarea de empapar de peronismo al centroizquierda de Ciudad Futura Juan Monteverde.

La Cámpora y Cristina, los nexos para el regreso de Bielsa a Santa Fe

En una de las negociaciones en búsqueda de la unidad que fueron truncas y terminaron con un peronismo atomizado, Cristina Fernández le ofreció a Bielsa ser el candidato de la unidad en Santa Fe, pero no encontró una respuesta positiva del otro lado.



Al excanciller no le pareció el momento para volver a la política provincial. “Hace 30 años vivo en Buenos Aires, no corresponde que aparezca ahora y en un tema como este”, se justificó. Sí ofreció, en ese momento, participar de la campaña y luego ser una fuente de consulta cuando se desarrolle la Convención.

Florencia Carignano fue la emisaria de la expresidenta para mantener la relación con Rafael y definir en qué lugar puede sumar a la campaña. Es por esto que en la búsqueda de acercar a Monteverde al peronismo, el nombre Bielsa calzaba justo.

Las críticas de Bielsa a Maximiliano Pullaro

La reaparición de Bielsa se dio en un conversatorio titulado: ¿Que es una reforma constitucional y para que sirve? Se trató de un acto con más liturgia peronista que los habituales encuentros que sostiene el líder de Ciudad Futura. A peronizar se ha dicho.

Rafael Bielsa dejó algunas definiciones de cara al proceso de reforma, la primera tuvo que ver con el momento en el que se lleva adelante. “Las reformas constitucionales son más un episodio de la política que un episodio del derecho”, afirmó y criticó al gobernador Maximiliano Pullaro por cómo cree que se encara la discusión; “En Santa Fe no sabemos qué va a cambiar o que se va a poder cumplir con esta nueva carta magna, en realidad hay algo que se va a poder cumplir, ser reelecto”.

De todos modos, Bielsa ve con optimismo la llegada de la discusión reformista. “Este proceso es una oportunidad caída del cielo para denunciar todo lo que está sucediendo con la Constitución nacional y las discusiones de para que sirve la carta magna”, apuntó. Abajo del escenario, después, ironizó con su regreso: “Es difícil volver a jugar en primera, no estoy más para estos trotes”.

Peronizar a Monteverde, el desafío

El conversatorio tuvo como objetivo apuntalar el apoyo del justicialismo a Monteverde, un hombre que viene de afuera del partido. Rodeado por el massista Diego Giuliano, la Movimiento Evita Lucila De Ponti y el scrum de intendentes de Vamos Santa Fe, el concejal rosarino de centroizquierda se dio un baño pejotista.

La historiadora Julia Rosemberg, quien hizo un repaso de las reformas constitucionales nacionales centrándose en la diferencia entre las de 1853, 1949 y 1994, le tiró un centro: “La reforma del '49 se dio en el marco de un momento optimista del peronismo y con la base filosófica de la comunidad organizada”. Monteverde lo pescó. “Cómo los trabajadores de Perón se metieron en la constitución del '49, nosotros nos estamos metiendo en la de Santa Fe con este espacio de unidad en la diversidad”, fue el primer guiño al público.

Hubo más: valoró la actual carta magna provincial y llamó a "defenderla porque tiene como valor principal la justicia social”. El cierre no dejó lugar a dudas: “Es un placer construir un espacio con el movimiento que le dio los momentos más felices a la Argentina”.

CON INFORMACION DELETRAP.