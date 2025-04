Checo Pérez reveló el problema que lo sacó de Red Bull y de la F1: “Es muy simple”

Red Bull Racing tomó la decisión, durante la pretemporada, de finalizar anticipadamente el vínculo con Sergio ‘Checo’ Pérez, luego de una decepcionante campaña del mexicano como segundo piloto, en una temporada donde su compañero de equipo, Max Verstappen, volvió a consagrarse campeón del a Fórmula 1.

Sin embargo, hoy parece que esa decisión fue un error, porque el auto es cada vez más complicado de llevar y en dos Grandes Premios, se han cargado a Liam Lawson. El siguiente en la lista es Yuki Tsunoda, que tendrá su oportunidad a partir de este fin de semana en el GP de Japón.

“Les deseo lo mejor, su ingeniero es Woody, con quien tengo una gran relación y es un gran amigo mío. Así que realmente espero que lo hagan bien”, señaló Checo Pérez al respecto en una entrevista con F1.com. Luego, procedió a explicar los detalles de su salida de la escudería.

Checo Pérez explicó qué salió mal en Red Bull y por qué dejó la Fórmula 1

“Para mi es muy simple, era realmente difícil sacar el 100% del auto, tener confianza con él. Y las cosas con las que yo tuve problemas, incluso Adrian [Newey] las reconoció”, detalló Checo Pérez sobre los problemas que acabaron con su salida de la escudería.

“El año pasado no mostré lo que puedo hacer como piloto”, admitió Checo. “Pero de pronto la gente se olvidó lo difícil que es pilotar ese auto. Cuando me uní a Red Bull, grandes pilotos como Alex [Albon], Pierre [Gasly], no habían podido con él”, explicó el mexicano. “Pasé tanto tiempo en Red Bull que la gente se olvidó qué tan difícil es pilotar ese auto, lo engañoso que puede llegar a ser“, completó

“Todo sucedió muy tarde en la temporada. Realmente no me lo esperaba. Solamente se aclaró cuando estuvimos en Qatar y empezamos a hablar y negociar mi salida del equipo. Todo sucedió muy rápido”, destacó sobre cómo procedieron desde Red Bull para acabar su vínculo.

