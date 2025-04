El gobierno de Santa Fe promete compensar el eventual desfasaje entre aumentos salariales e inflación

El gobierno de la provincia de Santa Fe aguardará a contar con el Índice de Precios al Consumidor de marzo para retomar luego el diálogo paritario con los gremios estatales de la provincia. Así lo confirmó ante la consulta de El Litoral, el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares. El citado indicador mide la inflación a nivel local y es difundido por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos a mediados de cada mes. Por lo tanto, las conversaciones con los sindicatos y la nueva convocatoria del gobierno se formalizarían durante la segunda quincena de abril, después de las elecciones previstas para dentro de dos semanas.

Olivares avanzó, en otro orden, sobre la posición que llevará el gobierno de la provincia a la discusión, atento a que el aumento salarial concedido para todo el primer trimestre del año fue superado en términos porcentuales por la inflación acumulada en los dos primeros meses de 2025. Concretamente, el incremento salarial fue del 5% para el período enero - marzo en tanto que la inflación acumulada durante enero y febrero fue del 5,8%. Y aún resta - como se dijo- el indicador de marzo.

La posición

En primer lugar, Olivares explicó que los aumentos concedidos obligan a hacer una lectura que supere la superficialidad del porcentaje difundido. En tal sentido, recordó que si bien el gobierno cerró el primer acuerdo paritario del año con el otorgamiento de un 5% de aumento para el trimestre, la oferta también incluía la garantía de que ningún trabajador cobraría como adicional menos de 50 mil pesos en enero, y de 70 mil en febrero. Tal condición, planteó el ministro, redunda en la práctica en un aumento superior al 5%, sobre todo para los trabajadores de salarios medios y bajos.

“Es necesario aclarar que el aumento del primer trimestre implicó un porcentaje pero también un piso y eso permitió que los trabajadores que menos ganan tuvieran un aumento del 10%, con lo cual - sostuvo Olivares- no se supero aún la inflación del trimestre”. Según precisó, “la media de los agentes públicos está en el 7% de incremento”.

Aun así, el funcionario aseguró que el compromiso del gobierno es compensar el eventual desfasaje que se haya podido producir entre aumentos e inflación. “Decimos que la media de los empleados está en un 7% de aumento - reiteró-. Pero esto no quiere decir que cuando termine el trimestre, no hagamos el conteo de la inflación que tuvimos durante esos primeros meses del año en comparación con los aumentos salariales otorgados durante el mismo periodo. No hay inconveniente en ello; es más, siempre buscamos dar previsibilidad y no habrá inconveniente si se detecta esa diferencia (entre aumentos salariales e inflación) en reconocerla y abonarla”.

En la misma línea, recordó las declaraciones del propio gobernador Maximiliano Pullaro en ese sentido. “Ya el gobernador ha anticipado, y nuestro comportamiento lo viene reflejando, que hacemos acuerdos salariales pero reconocemos la diferencia si la inflación supera las mejoras otorgadas. Es parte de lo que seguramente vamos a proponer, pero será parte de la discusión porque no vamos a adoptar en esto una decisión unilateral. El compromiso no es sólo mirar hacia adelante sino también qué pasó hacia atrás”, aseguró.

Los aumentos

La política salarial del primer trimestre cerró con un aumento del 5% en tramos. El primero fue del 3,1% previsto para enero en tanto que el segundo fue del 1,9% para febrero. En marzo se pagó el 5% resultante del incremento de los primeros meses, sin adicionar nuevos porcentajes. La propuesta incluía, como se dijo, los pisos garantizados de 50 y 70 mil pesos pera enero y febrero, respectivamente.

La oferta fue aceptada por los gremios que representan a la administración central (ATE y UPCN) y rechazada en el ámbito docente por AMSAFE. Sin embargo, se dio por cerrada la discusión de esa etapa y se establecieron los aumento por decreto, a partir de la aceptación en el sector del gremio que representa a los maestros del sector privado (SADOP).

